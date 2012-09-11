جزئیات درگذشت رئیس هیئت کوهنوردی اردبیل/ پنج کوهنورد نجات یافتند

ایرج آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دلایل فوت سید محمود موسوی بررسی شده است، تصریح کرد: تمامی اسناد پزشکی نشان می دهد که رئیس هیئت کوهنوردی استان بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داده است.

وی با اشاره به نحوه مرگ موسوی و انتقال جسد وی و سایر کوهنوردان همراه به پناهگاه افزود: دیشب از طریق اورژانس در مورد این حادثه اطلاعاتی دریافت کردیم که پس از آن و در همان لحظات اول با پایگاه امداد و نجات بنی هاشم واقع در سه راهی لاهرود تماس گرفته و اولین اکیپ به عنوان اکیپ ارزیاب و پیشرو جهت بررسی شرایط جوی، مسیر و همچنین یافتن موقعیت دقیق جغرافیایی محل وقوع حادثه از همان پایگاه به منطقه اعزام شد.

آقایی با اشاره به اعزام نیروهای متخصص کوهنوردی به محل وقوع حادثه اضافه کرد: هیئت همراه وی افراد مبتدی بوده و با توجه به بارش سنگین برف و دشواری مسیر، اکیپ دوم شامل پنج نیروی متخصص برای نجات جان همراهان وی راهی منطقه شدند.

نجات جان گروه کوهنوردی با 13 ساعت تلاش



رئیس هلال احمر مشگین شهر با اشاره به اعزام دو اکیپ کوهنوردی متخصص از سوی هیئت کوهنوردی استان اردبیل به محل وقوع حادثه گفت: اکیپ سوم جمعیت هلال احمر مشگین شهر نیز دیشب به گروه امدادی پیوست و با مجموع پنج اکیپ امدادی و متخصص و چهار دستگاه خودروی امدادی مجهز که در پناهگاه مستقر شده بود، عملیات امداد و نجات افراد گرفتار اجرا شد.



آقایی با اشاره به نجات گروه همراه رئیس هیئت کوهنوردی استان متذکر شد: اکیپهای اعزامی بعد از ۱۳ ساعت تلاش مداوم، افراد گرفتارو نیز پیکر رئیس هیئت را در ساعت ۴:۳۰ صبح روز سه شنبه به پناهگاه منتقل کردند.