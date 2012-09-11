فضاسازی اربیل درباره حکم الهاشمی/ تازه ترین اظهارات متهم فراری در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه ایلاف ، "امید صباح" سخنگوی مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق با اشاره به حکم اعدام طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق اعلام کرد: صدور حکم اعدام در این شرایط حساس تاسف بار است.

سخنگوی رئیس منطقه کردستان عراق افزود: صدور این حکم بحران موجود در عراق را پیچیده تر می کند و زمینه را برای درگیری طایفه ای خطرناک فراهم می آورد.

وی در عین حال تاکید کرد: استقلال قوه قضاییه و احترام به تصمیمات آن بر همگان لازم است و دستگاه قضایی باید مستقل و بی طرف باشد.

"آزاد جندیانی" سخنگوی اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز نوری المالکی نخست وزیر عراق را متهم به بحران سازی به جای گفتگو کرد.

از سوی دیگر طارق الهاشمی در گفتگویی با روزنامه الشرق الاوسط گفت: من از محتوای حکم شگفت زده نشدم، بلکه از زمان صدور آن شوکه شدم.

وی افزود: من اطلاعات موثقی از گروههای سیاسی عراقی دریافت کرده بودم که نوری المالکی قصد تعویق صدور حکم یا هر تصمیم دیگری را دارد و این پیامها از جانب شخصی به من ابلاغ شد که اخیرا با مالکی دیدار کرده بود.

الهاشمی مدعی شد: مالکی به دنبال بحران آفرینی و پیچیده تر کردن بحران است و دلیل سرعت بخشیدن به صدور حکم نیز از بین بردن فرصت اصلاحات سیاسی است.

وی ادعا کرد: مالکی پس از ناکامی های خود در خدمات رسانی به مردم و بهبود شرایط اقتصادی از اهرم طایفه گری برای موفقیت در انتخابات آینده بهره برداری می کند و وی کاری برای عراق انجام نداده است.

الهاشمی با اشاره به اتهامات علیه وی درباره دخالت در حوادث تروریستی دور روز قبل در اظهارنظر جالبی به فرافکنی روی آورد و گفت : در حالی که من در استانبول به سر می برم ،چگونه می توانم در این انفجارها دخالت داشته باشم؟ اغلب محافظان و کارمندان دفتر من تحت بازداشت هستند چه کسی باقیمانده است که دست به انفجار بزند؟



وی ادعا کرد: اگر رئیس جمهوری کاری انجام ندهد صدر حکم علیه من سرآغاز صدور احکام دیگری علیه دیگران خواهد بود و این وضع خطرناک است.من هنوز معاون رئیس جمهور هستم از سوی کسی به این سمت گماشته نشده ام بلکه با آرای عراقی ها به این پست رسیده ام و فقط پارلمان می تواند مرا عزل کند.

معاون فراری رئیس جمهوری عراق از رئیس منطقه کردستان، رهبران العراقیه و دیگر مخالفان حکم اعدامش تشکر کرد.