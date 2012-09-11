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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

رکنی در گفتگو با مهر:

تفکیک زباله از مبدا نقشی اساسی در جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد

تفکیک زباله از مبدا نقشی اساسی در جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: تفکیک زباله از مبدا و استفاده از برخی از زباله ها در فرایند تولید نقشی اساسی در جلوگیری از تخریب محیط زیست دارد.

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: کاهش تولید زباله امری مهم در مدیریت پسماند است.

وی گفت: در مدیریت پسماند لازم است زباله ها از مبدا تفکیک شوند زیرا جداسازی زباله های خشک از تر می تواند در مدیریت بهینه از پسماندها نقشی اساسی داشته باشد.
 
مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان قم بیان کرد: تفکیک زباله از مبدا باعث می شود که هم بتوان از برخی از زباله ها در فرایند تولید استفاده کرد و موجب ارزش افزوده می شود و هم می توان از تخریب محیط زیست جلوگیری کرد.
 
وی گفت: برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسماند برای بانوان روستایی در این راستا انجام گرفته است.
 
رکنی بیان کرد: به این منظور با شهردار قم نشستی برگزار شد و تصمیم بر این گرفته شد که در سالجاری چهار منطقه برای تفکیک ساماندهی شود و زیر ساخت های لازم نیز در آن فراهم شود.
کد مطلب 1694270

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