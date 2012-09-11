به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین دغدغه کادر فنی صبای قم برای بازی مقابل گهر تعداد بالای بازیکنان مصدوم این تیم است که به احتمال فراوان هیچ کدام از آنها نمی‌توانند برابر گهر دورود به میدان بروند.

محمد آرام طبع، مجید حیدری، محسن بیات، مهدی بدرلو، مرتضی کاشی، رامین رضائیان، اکبر صادقی و کریم اسلامی هشت بازیکن صبا هستند که این روزها دوران مصدومیت خود را پشت سر می‌گذارند. محسن خلیلی هم دیگر بازیکن تیم صبای قم است که به خاطر مصدومیتش پیش از شروع لیگ هنوز شرایط حضور در مسابقات را پیدا نکرده است.

عجیب‌ترین مورد مصدومیت بازیکنان صبا مربوط به محسن بیات است. بیات هفته گذشته و زمانی که تمرینات تیم صبا برای چند روز تعطیل شده بود به شهرستان خوانسار رفت. این بازیکن در جریان بازی با بازیکنان یکی از مدارس فوتبال این شهرستان دچار آسیب دیدگی جدی شد و در حال حاضر زیر نظر پزشکان تیم صبا مراحل درمانی خود را پشت سر می‌گذارد.

یحیی گل‌محمدی سرمربی تیم فوتبال صبای قم که با تعداد بالای مصدومان مواجه شده، دو بازیکن از رده سنی جوانان و پنج بازیکن امید را به تمرینات تیمش اضافه کرده است تا در بازی آینده برابر گهر از آنها استفاده کند.