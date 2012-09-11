صدور حکم اعدام برای 11 تن از عوامل اصلی قاچاق شیشه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردارعلی مویدی در تشریح خبر فوق گفت: با تلاش ماموران مبارزه با مواد مخدر، رد باندهایی که در تولید و توزیع ماده مخدر شیشه فعالیت داشتند شناسایی و چند تن از عوامل اصلی این باندها نیز دستگیر شدند.

وی با تاکید براینکه هم اکنون مسیر ترانزیت شیشه توسط پلیس ناامن شده است، تصریح کرد: با جلب همکاری پلیس کشورهای منطقه نیز، فعالیت باندهای قاچاق را محدود کرده ایم.

مویدی، یادآور شد: طی 24 ساعت گذشته، 11 نفر از عناصر اصلی تولید، تهیه و قاچاق مواد مخدر صنعتی که توسط پلیس دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شده بودند، با حکم دادستانی به اعدام محکوم شدند.

وی افزود: این افراد سال گذشته طی شناسایی چند باند در تهران دستگیر شده بودند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با تاکید براینکه اجرای اینگونه احکام تاثیر بسیار خوبی در مبارزه با مواد مخدر صنعتی به دنبال دارد، افزود: از قاطعیت و جدیت دستگاه قضایی به خصوص دادستان کل کشور، حجت الاسلام اژه ای در اجرایی کردن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر صنعتی، تشکر می کنم.

این مقام انتظامی در پایان یادآور شد: برخورد قاطعانه پلیس مبارزه با مواد مخدر با عوامل اصلی ترانزیت موادمخدر که سلامتی جوانان کشورمان را به خطر می اندازند و منجر به اضمحلال بنیاد خانواده می شوند، ادامه دارد.