رعایت اخلاق اسلامی در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار، ظهر سه شنبه در آیین افتتاح هفته فرهنگ رضوی اظهار داشت: هفته فرهنگ رضوی بهترین فرصت برای ترویج این فرهنگ آسمانی در جامعه است.

وی افزود: دراین فرهنگ هیچ یک از منکرات از جمله دروغ، غیبت وتهمت جایگاهی نداشته و این همان هدفی است که همه ما به دنبال آن هستیم.

نجار با بیان اینکه فرهنگ رضوی باید در زندگی و جامعه ما گسترش یابد، اظهار داشت: همه ما باید ببینیم تا چه میزان اخلاق اسلامی را رعایت و به این مسئله توجه داریم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین با تاکید بر رعایت اخلاق اسلامی در جامعه اظهار داشت: فرهنگ رضوی همان فرهنگ علوی و نبوی بوده که همه مامسلمان به رعایت آن سفارش شده ایم.

وی برگزاری هفته فرهنگ رضوی در کرمان را اقدامی شایسته خواند و گفت: این حرکت فرهنگی باید ادامه داشته باشد.