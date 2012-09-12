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۲۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

آذربایجان غربی غرق ماتم و عزا شد

آذربایجان غربی غرق ماتم و عزا شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مردم مناطق مختلف شهری و روستایی آذربایجان غربی همزمان با سراسر کشور در سالروز شهادت ششمین اخبر تابناک امامت و ولایت با حضور در مساجد، حسینیه ها، تکایا ضمن تجدید میثاق با اهل بیت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) در غم شهادت بنیانگذار مکتب تشیع و فقه جعفری اشک ماتم ریختند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این راستا از سه شنبه شب مردم استان با حضور در یک هزار مسجد شهری و روستایی آیین های ویژه بزرگداشت شهادت امام جعفر صادق (ع) برگزار و در این آیین ها اخلاص و ارادت خود را نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت به نمایش گذاشتند.

قاریان و مداحان برجسته و سرشناس آذربایجان غربی و کشور از جمله سیلم موذن زاده اردبیلی، حاج محمد عاملی و جمعی دیگر از مداحان و قاریان قرآن سه شنبه شب مهمان مردم مومن و حق طلب آذربایجان غربی بودند تا پاسی از شب را به عزداری و سوگواری گذراندند.

در شهرستان ارومیه نیز همزمان با سراسر استان آیین عزاداری مراسم سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) با حضور مداحان اهل بیت (ع) حاج سلیم موذن زاده اردبیلی و حاج محمد آملی و با سخنرانی حجج اسلام و اساتید حوزه و دانشگاه و با همکاری هیئت رزمندگان اسلام و هیئت‌های مذهبی بسیج در مساجد و خیابانهای این شهر در حال برگزاری است.

امام جعفر صادق (ع) فرزند بزرگوار امام محمد باقر (ع) در 17 بیع الاول سال 83 هجری در مدینه منوره دیده به جهان گشود و 34 سال مدت امامت آن حضرت می باشد که یکی از دوره های طلایی رشد و شکوفایی علوم اسلامی ، فقه شیعه و دیگر علوم نظری در جهان است .

دوره امامت آن امام همام مصادف با سقوط امویان و روی کار آمدن عباسیان بود که آن حضرت با استفاده از این فرصت پیش آمده توانست فقه شیعه را تدوین و هزاران دانشمند بزرگ در تمام رشته های علوم دینی، علوم نظری را تربیت و به جهان اسلام تحویل دهد.

عباسیان که با شعار حمایت از علویان بر سر کار آمده بودند، تاب و تحمل روشنگری های آن امام بزرگوار را برنیاوردند و پس از 10 سال آزار و اذیت های بی شمار آن حضرت در 25 شوال سال 148 هجری قمری به دست منصور دوانقی شهادت رسید.

کد مطلب 1694278

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