  1. اقتصاد
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

مرغ‌های وارداتی آنفولانزا ندارند/ اجرای طرح ملی پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان

مرغ‌های وارداتی آنفولانزا ندارند/ اجرای طرح ملی پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران با بیان اینکه مرغ های وارداتی آنفولانزا ندارند، از اجرای طرح ملی پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان از اول شهریورماه سال جاری خبر داد.

محسن مشکات در گفتگو با مهر، در خصوص احتمال آلوده بودن مرغ های وارداتی به بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان گفت: با توجه به اینکه بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری غیربومی برای کشورمان محسوب می شود؛ لذا به شدت تولید و واردات گوشت مرغ را در کشورهای مبداء را کنترل می کنیم و در صورت سالم بودن، مجوز واردات آن را به کشورمان صادر می کنیم.

وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است برخی افراد اقدام به واردات غیرقانونی و قاچاق گوشت مرغ کنند به طوری که گوشت مرغ از مبادی غیررسمی وارد کشور شود که در این صورت سازمان دامپزشکی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران با بیان اینکه نسبت به حساسیت موضوع از اول شهریورماه سال جاری اقدام به اجرای طرح ملی پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان کرده ایم، گفت: در این طرح برآورد می شود در حدود 584 واحد صنعتی پرورش طیور و 720 روستا مورد مراجعه قرار گرفته و مجموعا تعداد 53 هزار و 520 مورد نمونه اخذ شود.

کد مطلب 1694280

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