محسن مشکات در گفتگو با مهر، در خصوص احتمال آلوده بودن مرغ های وارداتی به بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان گفت: با توجه به اینکه بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان یک بیماری غیربومی برای کشورمان محسوب می شود؛ لذا به شدت تولید و واردات گوشت مرغ را در کشورهای مبداء را کنترل می کنیم و در صورت سالم بودن، مجوز واردات آن را به کشورمان صادر می کنیم.

وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است برخی افراد اقدام به واردات غیرقانونی و قاچاق گوشت مرغ کنند به طوری که گوشت مرغ از مبادی غیررسمی وارد کشور شود که در این صورت سازمان دامپزشکی مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی ایران با بیان اینکه نسبت به حساسیت موضوع از اول شهریورماه سال جاری اقدام به اجرای طرح ملی پایش آنفولانزای فوق حاد پرندگان کرده ایم، گفت: در این طرح برآورد می شود در حدود 584 واحد صنعتی پرورش طیور و 720 روستا مورد مراجعه قرار گرفته و مجموعا تعداد 53 هزار و 520 مورد نمونه اخذ شود.