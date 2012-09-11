نتایج نهایی کنکور سراسری فردا اعلام می شود/ قبولی 588هزار نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از این تعداد 354 هزار و 739 نفر معادل 60.24 درصد پذیرفته شدگان را دختران و 234 هزار و 127 نفر معادل 39.76 درصد را پسران تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: با توجه به تعداد پذیرفته شدگان حدود 78.30درصد انتخاب رشته کنندگان در رشته های متمرکز کنکور 91 پذیرش شدند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به پذیرفته شدگان در گروههای مختلف آموزشی تأکید کرد: 167هزار و 419 نفر در گروه ریاضی، 198هزار و 860 نفر در گروه تجربی،‌ 197هزار و 498 نفر در گروه انسانی،‌ 17 هزار و 244نفر در گروه زبان و 7 هزار و 845نفر در گروه هنر پذیرفته شدند.

وی گفت: همچنین 105هزار و 569 نفر در دوره روزانه، 29 هزار و 884 نفر در شبانه، 297 هزار و 674 نفر در پیام نور، 2 هزار و 128 نفر در نیمه حضوری، 21 هزار و 627 نفر در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، 22هزار و 287نفر در موسسات غیرانتفاعی و 6 هزار و 97 نفر در دوره های مجازی و بین المللی پذیرفته شدند.

توکلی با اشاره به زمان ثبت نام از پذیرفته شدگان گفت: 26 تا 29 شهریور زمان ثبت نام است و اسامی چند برابر ظرفیت معرفی شدگان نیمه متمرکز کنکور نیز نیمه اول مهر اعلام می شود.