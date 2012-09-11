اجرای 59 طرح هادی در روستاهای چالدران/ 6 طرح آماده بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا قلیپور ظهر سه شنبه در جریان بازدید از روند اجرای عملیات طرحهای هادی روستایی چالدران با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه سالجاری طرح هادی6 روستای آماده بهره برداری می شود، افزود: اجرای10 طرح نیز آغاز و مطالعات 49 طرح به اتمام رسیده است.

وی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه های بهسازی و مسیرگشایی روستاها، اظهار داشت: اجرای طرح هادی در روستاها عامل عمران و آبادی و توسعه بخش های مختلف و تسهیل خدمات رسانی در مناطق روستایی است .

فرماندار چالدران مقاوم سازی اماکن مسکونی روستایی را با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی چالدران ضروری دانست و گفت: بیشتر اماکن روستایی به جهت نوع ساخت و مصالح به کار رفته در برابر کمترین حوادث طبیعی ناپایدار و زود آسیب پذیر هستند.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان چالدران نیز در جریان این بازدید افزود: با اجرای طرح هادی در روستاها فضای زندگی روستاهای شهرستان با طراحی فضای سبز، خیابان کشی، پارک روستایی و فضای بازی کودک بسیار مطلوب شده است.

شعبانی با بیان اینکه طرح هادی در شش روستای شهرستان چالدران از پیشرفت فیزیکی 95 درصدی برخوردار و با اعتبار هزینه شده 12 میلیارد ریال تا پایان شهریور ماه و همزمان با هفته دفاع مقدس به بهره برداری می رسد، افزود: 10 طرح هادی دیگر از محل اعتبارات سال 91 در روستاهای شهرستان چالدران نیز اجرا می شود.

وی با بیان اینکه نقشه طرح هادی 49 روستای دیگر تهیه شده و بعد از تخصیص اعتبار اجرایی می شوند، ادامه داد: افزایش امید به زندگی، بالا رفتن شاخصهای بهداشتی، تغییر چهره روستاها و همچنین بوجود آمدن مهاجرت معکوس در روستاهای چالدران از مهمترین مزایای طرحهای هادی روستایی در چند سال اخیر است.