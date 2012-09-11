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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۳۵

شهابی با مهر عنوان کرد:

افزایش 6.9 درصدی مصرف انرژی در گلستان

افزایش 6.9 درصدی مصرف انرژی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: میزان مصرف انرژی برق در استان طی تابستان سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.9 درصد افزایش داشته است.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بالاترین میزان پیک مصرف برق در استان در سالجاری 888 مگاوات مربوط به روز 24 مردادماه سالجاری بوده است.

وی با بیان اینکه تعرفه گردمسیری برق استان از 15 شهریورماه پایان یافت، اظهار داشت: تعرفه گرمسیری تا قبل از این تاریخ در تمام شهرهای استان اعمال می شد.

وی عنوان کرد: شهرهای، گمیشان، بندرگز، کردکوی، گرگان، علی آباد و آزادشهر مشمول تعرفه 4 گرمسیری بودند.

شهابی بیان داشت: همچنین شهرستانهای آق قلا، گنبد، مینودشت، گالیکش، مراوه و کلاله مشمول تعرفه 3 گرمسیری بودند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان گفت: بیشترین میزان مصرف انرژی مربوط به شهرهای آق قلا و گنبدکاووس بوده است.

گلستان 560 هزار مشترک برق دارد.

کد مطلب 1694284

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