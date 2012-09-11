صدور مجوزهای نادرست در بخش کشاورزی به دلیل عدم وجود اطلاعات صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان زنجان افزود: در نظر گرفتن صلاحیت افراد متقاضی تسهیلات و وضعیت زمینهای کشاورزی و همچنین بررسی بازدهی اقتصادی طرحهای ارائه شده نه تنها حرکت در راستای اوامر الهی است؛ بلکه گام مؤثری در اشتغالزایی و داشتن اقتصاد سالم است.
دادستان زنجان تشکیل کمیتهای جهت بررسی ضعفها و پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز در حریمهای کشاورزی را ضروری اعلام کرد و ادامه داد: حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریمهای مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، از مهمترین وظایف این کمیته است که باید مرود توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام مظفری گفت: همان گونه که انقلاب اسلامی ایران و تدبیر امام خمینی(ره) سبب ایجاد موج بیداری اسلامی شد، سخنرانی و حضور مقام معظم رهبری در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد نیز منشاء ایجاد بیداری جهانی در آیندهای نه چندان دور خواهد شد.
حجتالاسلام مظفری با اشاره به این که ورود مقام معظم رهبری به محل برگزاری اجلاس سران، اشک شوق را در چشمان هر انسان آزاده ای جاری میکرد، گفت: سخنان آتشین مقام معظم رهبری در این اجلاس، به شرط عملی شدن وظایف اسلامی و قانونی سایر مسئولان نظام جمهوری اسلامی، در دل هر انسانی اثر خواهد گذاشت و در صورت غیراسلامی اداره شدن امورات، اثرگذاری این کلام کمتر خواهد بود.
وی افزود: انجام وظایف شرعی و قانونی مسئولان ارگانها و رؤسای بخشهای دولتی و غیردولتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پاسخ آنان به شهدا، خانوادههای آنا، قرآنکریم، پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) را در پی خواهد داشت.
دادستان زنجان با تأکید بر این که نظام اسلامی ایران به راحتی به دست نیامده و زحمات فراوانی در ایجاد آسایش امروز صورت گرفته است ادامه داد: سهلانگاری در وظایف از سوی هر فردی در نظام اسلامی، باعث ایجاد خلل در نظام اسلامی شده و این وظیفه برعهده خود فرد حاضر در نظام خواهد بود و مربوط به بخش خاصی نیست.
حجتالاسلام مظفری تصریح کرد: شانه خالی کردن مسئولین از زیر بار مسئولیتهای خود، ما را به تذکر امیرالمومنین (ع) میرساند که فرمود "امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که افراد شرور و بدکار جامعه بر شما مسلط میشوند و آن گاه هرچه دعا کنید به اجابت نرسد".
همچنین معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای زنجان در این جلسه گفت: اسناد بالادستی مربوط به این ارگان در سال 1361 مربوط به توزیع عادلانه آب و در سال 89 مربوط به چاههای اراضی کشاورزی و در سال 90 نیز تعیین تکلیف چاههای غیرقانونی بخش کشاورزی بوده است.
منصور گرانمایه افزود: ساختار واحد حقوقی آب منطقهای، شامل دو کارشناس حقوقی ستاد و پنج کارشناس خرید اراضی کشاورزی است که دو نفر از آنان در زنجان حضور داشته و بقیه در شهرستانهای دیگر مستقر هستند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری آب منطقهای زنجان خاطرنشان کرد: کمیسیون رسیدگی به پروانهها، شامل اعضای فنی، جهادکشاورزی و حفاظت منابع طبیعی است که کارشناس دفتر حقوقی نیز در آن حضور داشته و به مشکلات رسیدگی میکنند.
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