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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۲

حجت الاسلام مظفری:

صدور مجوزهای نادرست در بخش کشاورزی به دلیل عدم وجود اطلاعات صحیح است

صدور مجوزهای نادرست در بخش کشاورزی به دلیل عدم وجود اطلاعات صحیح است

زنجان - خبرگزاری مهر: دادستان زنجان گفت: صدور مجوزهای نادرست در بخش کشاورزی، تنها به دلیل عدم وجود اطلاعات صحیح است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن مظفری ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‎المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان زنجان افزود: در نظر گرفتن صلاحیت افراد متقاضی تسهیلات و وضعیت زمین‎های کشاورزی و همچنین بررسی بازدهی اقتصادی طرح‎های ارائه شده نه تنها حرکت در راستای اوامر الهی است؛ بلکه گام مؤثری در اشتغالزایی و داشتن اقتصاد سالم است.
 
دادستان زنجان تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی ضعف‎ها و پیگیری ساخت و ساز‎های غیرمجاز در حریم‎های کشاورزی را ضروری اعلام کرد و ادامه داد: حفاظت از اراضی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم‎های مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، از مهم‎ترین وظایف این کمیته است که باید مرود توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام مظفری گفت: همان گونه که انقلاب اسلامی ایران و تدبیر امام خمینی(ره) سبب ایجاد موج بیداری اسلامی شد، سخنرانی و حضور مقام معظم رهبری در شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد نیز منشاء ایجاد بیداری جهانی در آینده‎ای نه چندان دور خواهد شد. 

 حجت‎الاسلام مظفری با اشاره به این که ورود مقام معظم رهبری به محل برگزاری اجلاس سران، اشک شوق را در چشمان هر انسان آزاده ای جاری می‌کرد، گفت: سخنان آتشین مقام معظم رهبری در این اجلاس، به شرط عملی شدن وظایف اسلامی و قانونی سایر مسئولان نظام جمهوری اسلامی، در دل هر انسانی اثر خواهد گذاشت و در صورت غیراسلامی اداره شدن امورات، اثرگذاری این کلام کمتر خواهد بود.
 
وی افزود: انجام وظایف شرعی و قانونی مسئولان ارگان‎ها و رؤسای بخش‌های دولتی و غیردولتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پاسخ آنان به شهدا، خانواده‎های آن‎ا، قرآن‌‎کریم، پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) را در پی خواهد داشت.
 
دادستان زنجان با تأکید بر این که نظام اسلامی ایران به راحتی به دست نیامده و زحمات فراوانی در ایجاد آسایش امروز صورت گرفته است ادامه داد: سهل‎انگاری در وظایف از سوی هر فردی در نظام اسلامی، باعث ایجاد خلل در نظام اسلامی شده و این وظیفه برعهده خود فرد حاضر در نظام خواهد بود و مربوط به بخش خاصی نیست.
 
حجت‎الاسلام مظفری تصریح کرد: شانه خالی کردن مسئولین از زیر بار مسئولیت‎های خود، ما را به تذکر امیرالمومنین (ع) می‌رساند که فرمود "امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که افراد شرور و بدکار جامعه بر شما مسلط می‌شوند و آن گاه هرچه دعا کنید به اجابت نرسد".
 
همچنین معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‎ای زنجان در این جلسه گفت: اسناد بالادستی مربوط به این ارگان در سال 1361 مربوط به توزیع عادلانه آب و در سال 89 مربوط به چاه‎های اراضی کشاورزی و در سال 90 نیز تعیین تکلیف چاه‎های غیرقانونی  بخش کشاورزی بوده است.
 
منصور گرانمایه افزود: ساختار واحد حقوقی آب منطقه‎ای، شامل دو کارشناس حقوقی ستاد و پنج کارشناس خرید اراضی کشاورزی است که دو نفر از آنان در زنجان حضور داشته و بقیه در شهرستان‎های دیگر مستقر هستند.
 
معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای زنجان خاطرنشان کرد: کمیسیون رسیدگی به پروانه‎ها، شامل اعضای فنی، جهادکشاورزی و حفاظت منابع طبیعی است که کارشناس دفتر حقوقی نیز در آن حضور داشته و به مشکلات رسیدگی می‌کنند.
کد مطلب 1694286

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