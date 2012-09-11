برپایی مراسم شهادت امام صادق(ع) در 237 امامزاده شاخص مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری اظهار داشت: این مراسمات با حضور سخنرانان و مداحان استانی و کشوری در روز و شب شهادت آن امام همام و سخنرانی مبلغان در در زمینه‌ های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درباره آن امام مظلوم برگزار می شود.

وی افزود: برای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی و تکریم و گرامیداشت ارزش‌ها و مفاهیم دینی و مذهبی و مناسبتهای سال این مراسم در 237 امامزاده و بقعه متبرکه مازندران برگزار که از همه سوگواران و عاشقان به آن امام همام جهت حضور در این مراسمات دعوت می شود.

راهیابی گروههای نمایشی مازندران به جشنواره تئاتر ماه

سه گروه نمایشی منتخب در جشنواره استانی تئاتر بومی تیرنگ به جشنواره منطقه ای تئاتر ماه راه یافت. نمایش زاغ پهلوان، زاغک مهربان به کارگردانی حسین باغبان با نظارت کارشناسان به بخش کودک جشنواره سراسری تئاتر ماه و نمایش کسی در این حوالی مرا می خواند به نویسندگی و کارگردانی حسین قربانی به بخش منطقه ای تئاتر ماه راه یافت.

نمایش عطسه ارباب اقیانوس ها به کارگردانی مصطفی اژدر پور با حضور کارشناسی و لحاظ کردن نظرات به بخش منطقه ای جشنواره تئاتر ماه راه پیدا کرده است.

مرحله منطقه ای این جشنواره از 23 لغایت 27 شهریورماه در شهر مقدس مشهد برگزار می شود، گفت: آثار پس ازانتخاب درمرحله منطقه ای، به مرحله نهایی جشنواره تئاترسراسری ماه که در مهرماه امسال در تهران برگزارمی شود، راه می یابند.

واگذاری زمین برای احداث مجتمع فرهنگی هنری چالوس

زمینی به مساحت 610 متر مربع برای احداث مجتمع فرهنگی و هنری چالوس از سوی شهرداری این شهر واگذار شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس گفت: سرانجام پس از مدتها رایزنی و پیگیری از سوی مسئولان چالوس برای احداث مجتمع فرهنگی هنری بعنوان یکی از نیازهای اساسی این شهر، قطعه زمینی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر چالوس و در بهترین نقطه شهر به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر اهدا شد.

محمد شریفی اظهار داشت: چالوس به جهت حساسیت های ویژه ای که در منطقه دارد، نیاز مبرم به داشتن فضایی بعنوان مجتمع فرهنگی هنری در آن حس می شده و این نیاز بویژه در ایامی که اوقات پیک ترافیک و سرازیری مسافر است بیشتر نشان می دهد.