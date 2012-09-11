به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مونیتور، خانه ادبیات پراگ برای نویسندگان آلمانی زبان از روز جمعه نمایشگاهی با عنوان «کابینه نویسندگی ادبی پراگ به زبان آلمانی» به راه انداخته که به قصد این راهاندازی شده تا نشان دهد فرانتس کافکا تنها نویسنده چک آلمانیزبان نیست.
این نمایشگاه که با عرضه شماری از نویسندگان آلمانی زبان چکی برپا شده بر دوره طلایی نویسندگان آلمانی زبان چک تمرکز کرده است. این دوره که از قرن نوزدهم شروع میشود تا پایان جنگ جهانی دوم را دربرمیگیرد.
در این نمایشگاه کافهها و تئاترهای محلی آلمانی در پراگ و روزنامههای آلمانی زبان نیز معرفی شدهاند.
این نمایشگاه همچنین دربرگیرنده بیش از 1000 عنوان کتاب است و روخوانی کتاب توسط نویسندگان را با صدای خودشان توسط مرکز کامپیوتر نمایشگاه پخش میکند.
خانه ادبیات پراگ در مرکز شهر واقع شده و از هشت سال پیش کار خود را آغاز کرده است. لنکا راینرووا (2008ـ1916) از نویسندگان آلمانی زبان چک یکی از بنیانگذاران این خانه ادبی بود.
این بنیاد برای سازماندهی و گردهم آوردن نویسندگان آلمانی و چک نیز فعالیت میکند و با برپایی کنفرانس و ارایه کارگاههای ادبی برنامههای آموزشی خود را پیش میبرد.
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