به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دلاوری در پنجمین جلسه کمیسیون ایمنی راههای استان که با حضور مدیران کل برخی دستگاه‌های اجرایی قم تشکیل شد، گفت: با توجه به پایان تعطیلات تابستانی و آمار بالای تردد خودروها در محورهای استان و برای افزایش ایمنی سفر، محورهای استان با دوربین‌های سرعت سنج کنترل می شود.



وی افزود: گرچه حضور پلیس در محورهای استان مشهود است اما برای کنترل بیشتر جاده ها لازم است تعداد تیم های گشت پلیس بصورت محسوس و نامحسوس افزایش یابد.



معاون استاندار قم در همین راستا اظهار داشت: محور قم - گرمسار بعنوان یکی از پرترددترین راه های استان در اولویت نصب دوربین‌های هوشمند کنترل سرعت قرار دارد که با پیگیری‌های صورت گرفته، اعتبار آن توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور تامین شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی برای ایمن سازی نقطه حادثه خیز تاج خاتون با راه آهن در محور سلفچگان - ساوه خبر داد و بیان داشت: مبلغ ده میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و ده میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات استانی در این پروژه در سال جاری که از پروژه های مهر ماندگار است هزینه خواهد شد.



کاهش تلفات جاده ای در پنج ماه نخست سال



فرمانده پلیس راه استان قم نیز در این جلسه از کاهش تلفات در تصادفات جاده ای در پنج ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حضور تیم های گشت پلیس راه در محورها و کنترل سرعت رانندگان و جلوگیری از تخلفات حادثه ساز، خوشبختانه در 5 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 90 ، تعداد تلفات تصادفات جاده ای در حوزه راه های استان کاهش یافته است.



سرهنگ محمد نوری گفت: همچنین در پنج ماه اول امسال 2/9 درصد افزایش حجم تردد در محورهای استان داشته ایم که تردد تعداد سه میلیون و 300 هزار خودرو سواری در محورهای منتهی به استان افزایش یافته است.