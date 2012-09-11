به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جعفر علم‌الهدی پیش‌ازظهر سه‌شنبه در مراسم سوگواری ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در حسینیه عاشقان ثارالله سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار داشت: جایگاه امام صادق(ع) در میان معصومین(ع) از امتیاز و خصوصیت ویژه برخوردار است.

استاد حوزه علمیه مشهد تصریح کرد: این امام همام زمانی که به امامت رسیدند یک قرن از رحلت پیامر بزرگ اسلام گذشته بود و جامعه اسلامی در یک وضعیت خاصی به سر می برد و مسلمان منحصر در جزیره العرب نبودند بلکه مردم با سلیقه‌ها، آداب و فرهنگ‌های متفاوتی از سایر بلاد به اسلام گرویده بودند.

وی افزود: در آن زمان به دلیل گسترش دنیای اسلام دیگر نهضت اسلامی همانند عصر پیامبر پیش نمی رفت و می بایست به گونه ای دیگر مدیریت می شد که به همین منظور امام صادق(ع) به تربیت چهار هزار شاگرد برای ترویج دین اسلام پرداخت.

حجت الاسلام علم الهدی با بیان اینکه امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند مطالعه و بررسی دقیق زندگانی و سیره امام صادق(ع) هستیم، بیان داشت: سپاه پاسداران باید در این راه جلو دار امت اسلامی باشد.

وی خطاب به پاسداران گفت: شما باید با رفتار، کردار، اخلاق و منش پاسداری خود حلقه اتصال امت با ولایت بوده و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نکنید.

در پایان این آئین، یکی از مداحان اهل بیت (ع) به مرثیه سرایی در سوگ این امام همام پرداخت.