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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

طباطبایی:

یک میلیون سند استان یزد روی سامانه ثبت احوال کشور قرار گرفت

یک میلیون سند استان یزد روی سامانه ثبت احوال کشور قرار گرفت

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان یزد از قرار گرفتن یک میلیون سند بر روی سامانه ثبت احوال استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طباطبایی در نشست مشترک معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد با خبرنگاران و مدیران حوزه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: بر اساس طرح مکانیزه کردن کلیه فرآیندهای اجرایی در ثبت احوال کشور، استان یزد نیز اقدام به مشارکت جدی در این طرح کرده است.

وی افزود: با اجرای کامل این طرح، خدمات به مردم کاملا مکانیزه می شود و مردم در هر نقطه از کشور می توانند بدون مراجعه به محل صدور شناسنامه خود، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

طباطبایی عنوان کرد: بیش از 100 میلیون سند کاغذی در کشور داریم که بیش از یک میلیون و 350 مورد آن مربوط به استان یزد است.

وی بیان داشت: اسناد استان یزد اسکن شده و تاکنون یک میلیون سند آن روی پایگاه الکترونیک کشور قرار گرفته است.

طباطبایی همچنین از ایجاد آرشیو اسناد استان یزد خبر داد و افزود: اسناد قدیمی ثبت احوال استان یزد در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین نتایج سرشماری عنوان کرد: نتایج قطعی تا دو ماه آینده اعلام می شود اما بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، جمعیت استان یزد یک میلیون و 74 هزار نفر اعلام شده است.

وی همچنین با اشاره به آمار وقایع چهارگانه در استان یزد طی سال جاری اظهار داشت: امسال پنج هزار و 528 ازدواج، 564 طلاق، 10 هزار و 846 تولد و دو هزار و 280 وفات در استان یزد به ثبت رسیده است.

کد مطلب 1694297

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