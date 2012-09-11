یک میلیون سند استان یزد روی سامانه ثبت احوال کشور قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طباطبایی در نشست مشترک معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد با خبرنگاران و مدیران حوزه اجتماعی استان یزد اظهار داشت: بر اساس طرح مکانیزه کردن کلیه فرآیندهای اجرایی در ثبت احوال کشور، استان یزد نیز اقدام به مشارکت جدی در این طرح کرده است.

وی افزود: با اجرای کامل این طرح، خدمات به مردم کاملا مکانیزه می شود و مردم در هر نقطه از کشور می توانند بدون مراجعه به محل صدور شناسنامه خود، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند.

طباطبایی عنوان کرد: بیش از 100 میلیون سند کاغذی در کشور داریم که بیش از یک میلیون و 350 مورد آن مربوط به استان یزد است.

وی بیان داشت: اسناد استان یزد اسکن شده و تاکنون یک میلیون سند آن روی پایگاه الکترونیک کشور قرار گرفته است.

طباطبایی همچنین از ایجاد آرشیو اسناد استان یزد خبر داد و افزود: اسناد قدیمی ثبت احوال استان یزد در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین نتایج سرشماری عنوان کرد: نتایج قطعی تا دو ماه آینده اعلام می شود اما بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، جمعیت استان یزد یک میلیون و 74 هزار نفر اعلام شده است.

وی همچنین با اشاره به آمار وقایع چهارگانه در استان یزد طی سال جاری اظهار داشت: امسال پنج هزار و 528 ازدواج، 564 طلاق، 10 هزار و 846 تولد و دو هزار و 280 وفات در استان یزد به ثبت رسیده است.