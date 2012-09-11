مسئولان فرهنگی در اصفهان غریب نواز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد طباطبایی سه شنبه در جشن روز ملی سینما بیان داشت: همانند فوتبال اصفهان باید با همکاری یکدیگر اصفهان را به قطب سینمای کشور تبدیل کنیم.

وی با اشاره به بودجه‌های فرهنگی استان اصفهان تاکید کرد: با اختصاص سهم بیشتری از بودجه‌های فرهنگی به انجمن سینمایی جوان حمایتی ویژه از بچه‌های فیلم کوتاه اصفهان شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان اصفهان با بیان اینکه فیلم سازان جوان اصفهان نباید همدیگر را تخریب کنند، تصریح کرد: باید به فکر ارتقای کیفی سینما در اصفهان بود.

وی گفت: هماهنگی و ارتباط لازم بین نهادهای فرهنگی استان اصفهان یکی دیگر از عواملی است که تاثیر بسیاری بر پیشرفت اصفهان دارد و این نهادها باید یک دل و یک صدا به فکر پیشرفت سینمای اصفهان باشند.