75 نیروی امدادی به سیل زدگان مشگین شهر خدمت رسانی می کنند

فضایل عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امدادی رسانی سیل زدگان تصریح کرد: این تعداد با شش دستگاه وانت امدادی، سه دستگاه خودروی ست نجات، پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه مینی بوس از دیشب مشغول امداد و نجات افراد آسیب دیده در سطح مناطق مشگین شهر هستند.

وی با اشاره به گشت زنی اکیپهای امدادی در سطح شهر افزود: چهار اکیپ از نیروهای امدادی از صبح در داخل شهر مشگین شهر حضور داشته و به امداد و نجات شهروندان پرداختند.

عزیزی با اشاره به فوت دو نفر از شهروندان این شهرستان در جریان سیل دیشب یادآور شد: در جریان سیل دیشب یک خانواده چهار نفره مشگین شهری در جاده منتهی به این شهرستان دچار حادثه شدند که پدر و یکی از فرزندان خانواده نجات یافت، اما مادر خانواده به همراه فرزندش جان خود را از دست داد.

وی با بیان اینکه جنازه کودک دیشب توسط امداد گران حاضر در منطقه از آب گرفته شده بود، اضافه کرد: امدادگران ساعت هفت صبح جنازه مادر را در منطقه "حاجیلو" از آب بیرون کشیدند.

عزیزی با بیان اینکه از دیشب نیروهای امدادی در هلال احمر مشگین شهر مستقر شده اند، ادامه داد: نیروهای امدادی از شهرستانهای اردبیل، نیر، نمین به همراه تیمهای متخصص که شامل دستگاه ها و سگهای زنده یاب و تجسس است به مشگین شهر اعزام شده اند.

سرپرست فرمانداری مشگین شهر از تحت کنترل بودن مناطق سیل زده خبر داد و تاکید کرد: تمامی امور مناطق سیل زده هم اکنون در کنترل نیروهای امدادی بوده و این نیروها در منطقه مشغول گشت زنی برای کمک به شهروندان سیل زده هستند.