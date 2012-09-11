جذب بیش از یک هزار و 500 حامی یتیم توسط کمیته امداد استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسنلو افزود: یکی از طرح‌های اجرایی کمیته امداد در طول سال و ماه مبارک رمضان اجرای طرح اکرام ایتام است.

وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال یک هزار و 576 حامی توسط کمیته امداد استان زنجان جذب شد، افزود: تعداد حامیان جذب شده با رشد دو برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان یادآور شد: این حامیان کفالت یک هزار و 884 یتیم را قبول کرده‌اند.

حسنلو در ادامه با اشاره به اجرای طرح محسنین توسط کمیته امداد استان زنجان افزود: در راستای اجرای این طرح نیز 45 نفر حامی، کفالت 52 یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان را تقبل کرده‌اند.

حسنلو تصریح کرد: مبلغ تعهد ماهیانه حامیان جذب شده در به ازای هر یتیم 200 هزار ریال است.

