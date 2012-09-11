تعطیلی لیگ بر آمادگی بازیکنان تاثیر منفی دارد

شهرام گودرزی در گفتگو با مهر در رابطه با تیم مس کرمان اظهار داشت: خوشبختانه بازی های تدارکاتی خوبی در این مدت برگزار کردیم که امیدوارم باعث شناخت بیشتر تیم از خود بشود.

این بازیکن مس فراز و نشیب تیم خود را فقط در نتیجه می داند و می افزاید: ما در ارائه بازی خوب کاملا ثبات داریم و فقط نمی دانم چرا در کسب نتیجه مشکل بر می خوریم.

وی با بیان اینکه همه نسبت به بازی خوب مس کرمان اذعان دارند، گفت: حتی پس از بازی آخر برابر آلومینیوم هرمزگان با صحبتی که با کمک مربی این تیم داشتم اعتراف کرد که باید با اختلاف سه گل از تیم ما شکست بخورند ولی تیم ما نتوانست از موقعیت هایش استفاده کند.

گودرزی برای این مشکل تیم خود افزود: بازیکنان تیم ما به خصوص ما بازیکنان هجومی تیم باید تمرکز و دقت خود را در زدن ضربات آخر بالا ببرند و باید برروی این مسئله بیشتر کار کنیم تا در بازی های بعد بازهم دچار مشکل نشویم.

هافبک تیم مس کرمان در رابطه با بازی این هفته تیمش برابر سایپا نیز تصریح کرد: مسابقه بسیار سختی است و سایپا با توجه به بازیکنان و کادر فنی خوبی که دارد در بالای جدول قرار دارد و قطعا برای حفظ بالانشینی خود به کرمان می آید.

وی می افزاید: با این حال ما محکوم به پیروزی در این بازی خانگی هستیم و باید حتما این سه امتیاز را از آن خود کنیم.

گودرزی در رابطه با جایگاه تیم مس گفت: ما فعلا جایگاه خوبی در جدول نداریم اما شک نداشته باشید که تا قبل از بازی های نیم فصل به رتبه واقعی خود در جدول خواهیم رسید.

وی با بیان اینکه فعلا امتیاز تیم ها خیلی با یکدیگر اختلاف ندارد و با کسب چند نتیجه خوب به رده های بالای جدول می رسیم افزود: دو بازی خانگی پیش رو داریم که قطعا ما را برای رسیدن به این مهم یاری خواهد کرد.

