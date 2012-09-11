درخواست لغو مصوبه اجازه فروش پارک پردیسان از سوی شورا/ سند پارک در گاوصندوق سازمان موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران در جریان برسی طرح حفاظت از پارک اکولوژیک پردیسان مجتبی عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه سرانه فضای سبز در پایتخت به 15 متر برای هر فرد رسیده است، ‌گفت: تلاش می‌کنیم در این زمینه به استانداردهای بین‌المللی برسیم و با توجه به همین موضع پس از آنکه مطلع شدیم احتمال فروش پارک پردیسان از سوی سازمان محیط زیست است نامه‌ای ارسال و آمادگی خود را برای خرید آن اعلام کردیم. اما پس از آنکه اعلام شد این پارک فروشی نیست آمادگی خود را برای ساماندهی و حفاظت از این پارک به مسئولان سازمان محیط زیست اعلام کردیم.

نگاه به محیط زیست امنیتی نباشد

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران در واکنش به سخنان وی گفت: استفاده از لفظ فروش برای زمین‌های ملی صحیح نیست و شهرداری نیز پیش از هماهنگی با شورا اجازه نداشته چنین موضوعی را مطرح کند. متاسفانه مسایل محیط زیستی بی‌جهت سیاسی می‌شود در حالی که تمام اینها دغدغه‌های شهروندان برای حفظ فضای سبز است.

وی ادامه داد: روزنامه‌ها و رسانه‌ها از نگاه خود به این موارد می‌پردازند و ما این وسط ذبح می‌شویم. باید بدون نگاه امنیتی و سیاسی به این موضوع جلوی هر گونه نابودی فضای سبز را بگیرم به طور مثال در همین تپه‌های عباس آباد قرار بود هیچگونه ساخت و ساختی انجام نگیرد اما در حال حاضر مشاهده می کنیم که مجوز برج‌های بلند در این منطقه صادر می‌شود.

درخواست لغو مصوبه دولت در خصوص فروش پارک پردیسان

معصومه ابتکار دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال 74 رای کمیسیون ماده 5 در خصوص پارک پردیسان صادر شد و از آن زمان تا کنون یک متر از مساحت آن کاسته نشده گفت: ساخت موزه تاریخ طبیعی و مرکز تحقیقات در مصوبه کمیسیون ماده 5 وجود داشته و هیچ ساخت و سازی بدون مجوز در آن انجام نشده است.

وی با بیان اینکه شایعات فروش پارک پردیسان پیش از سال 89 مطرح شده اما هرگز ما به آن توجهی نکردیم گفت: هنگامی که مصوبه هیات وزیران در خصوص فروش این پارک مشروط به عدم تغییر کاربری را مشاهده کردیم دیگر داستان شایعه نبود این موضوعات بحث سیاسی و جناحی نیست بلکه تاکید بر حفظ محیط زیست است.

ابتکار با اشاره به سخنانی شاعری در صحن شورا گفت: وقتی دغدغه شما نیز حفظ پارک پردیسان است برای آنکه خیال مردم تهران و نمایندگان آنها راحت شد مصوبه فروش را لغو کنید.

اداعای یک سازمان بر سر مالکیت 3 هکتار از پارک پردیسان

علیرضا دبیر در ادامه این مصوبه محیط زیست را به دلیل حفاظت از 3 هکتار این پارک که توسط یکی از دستگاه‌ها ادعای مالکیتش مطرح شده بود دانست که ابتکار در این زمینه گفت: لغو یا مصوبه ربطی به این موضوع ندارد. این پارک سند دارد و سندش در گاوصندوق سازمان محیط زیست وجود دارد و کسی نمی‌تواند ادعایی بر روی زمین‌های این پارک داشته باشد که چمران در پاسخ به وی گفت: مطمئن باشید سندها را هم پس می‌گیرند مگر در خصوص اراضی عباس چنین اتفاقی نیافتاد.

حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا نیز وجود مصوبه هیات وزیران را سبب نگرانی فعالان محیط زیست برای حفاظت از این پارک دانست و از شاعری قائم مقام سازمان محیط زیست درخواست کرد اگر در جلسات کمیسیون ماده 5 حضور دارند دقت بیشتری در خصوص تغییر کاربری‌های فضای سبز داشته باشند که یکی از آنها تغییر کاربری در تپه‌های عباس آباد و درخواست احداث برج 27 طبقه در این منطقه شد.

در خواست ردیف بودجه برای حفاظت از پردیسان

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز درخواست کرد ردیف بودجه‌ای برای کمک اداره پارک پردیسان در بودجه سال آینده شهرداری پیش بینی شود در حالی که برخی از اعضای شورا تاکید داشتند مصوبه هیات وزیران به جای حذف اصلاح شود بیادی با دفاع از حذف این مصوبه گفت: مصوبه جدایی روی از پایتخت متعلق به 24 سال قبل است اما اکنون دارد اجرایی می‌شود و برای حفظ پارک پردیسان بهتر است این مصوبه لغو شود.

خادم در ادامه تاکید کرد: درخواست شورا مشخص است ابتدا این مصوبه لغو شود و اگر نیاز به اصلاح یا کمک به پردیسان برای اجرای طرح جامع است طرح دیگری پیشنهاد شود.

ارزش پردیسان کمتر از تونل نیایش نیست

وی افزود: نباید در تعارفات صحبت کنیم. درخواست ما شفاف است، کمک به پارک پردیسان نیز غیر متعارف نیست. اگر ما هزار میلیارد تومان برای ساخت تونل نیایش می‌دهیم باید بتوانیم به این پارک ملی نیز کمک کنیم زیرا ارزش پارک پردیسان کمتر از تونل نیایش نیست.

محمدعلی نجفی نیز در واکنش به سخنان برخی از اعضای شورا که لفظ حذف مصوبه را برخورنده به دولت می‌دانستند گفت: گمان نکنم این ادبیات غیردوستانه باشد.

بی نتیجه ماندن مصوب حفاظت از پارک پردیسان به دلیل کلمه لغو

در پایان این بحث با وجود آنکه 4 هفته از یک فوریت این طرح به تصویب رسیده و قرار بود هفته گذشته در جلسه علنی شورا به تصویب برسد اما به دلیل عدم حضور مسئولان سازمان محیط زیست این اتفاق نیافتاد این هفته نیز به دلیل عدم تفاهم در خصوص کلمه لغو مصوبه و یا اصلاح مصوبه طرح حفاظت از پارک اکولوژیک پردیسان بی‌نتیجه ماند.