انتقال همزمان برق و گاز به روستاها توجیه ندارد/ اتصال 1500روستا به شبکه برق

ولی الدین مصلحتی شربیانی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت برق رسانی به روستاهای کشور، گفت: در حال حاضر بیش از 12 هزار روستا در ایران از نعمت برق برخوردار هستند.

مجری برق روستایی کشور در وزارت نیرو با اعلام اینکه در حال حاضر طرح برق رسانی به روستاهای بالا 10 خانوار با سرمایه گذاری 150 میلیارد تومانی در حال انجام است، تصریح کرد: در مجموع پیش بینی می‌شود تا پایان فعالیت دولت نهم تعداد روستهای برق دار ایران به 13 هزار و 500 روستا افزایش یابد.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مهر که انتقال همزمان گاز طبیعی و برق به روستاهای دورافتاده کشور توجیه اقتصادی دارد؟ اظهار داشت: مطالعات نشان می دهد گازرسانی و یا برق رسانی همزمان به روستاهای دور افتاده فاقد توجیه فنی و اقتصادی است.

وی با تاکید بر اینکه انتقال گاز طبیعی در مقایسه با برق به روستاهای دور افتاده مستلزم هزینه سرمایه گذاری کلانی است، بیان کرد: افزایش گازرسانی به روستاهای دور افتاده منجر به افزایش مصرف گاز و حتی نا پایداری شبکه ملی گاز در فصول سرد سال خواهد شد.

به گزارش مهر، در برنامه چهارم توسعه تمامی روستاهای بالای 20خانوار کشور به شبکه ملی برق ایران متصل شدند و برای نخستین بار جشن یرق رسانی به روستاهای پرجمعیت کشور برگزارشد.



با به پایان رسیدن طرح انتقال برق به روستاهای بالای 20 خانوار در سطح کشور، وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه انتقال برق به روستاهای بالای 10 خانوار را در دستور کار قرار داده است.



بر این اساس فاز نخستین این پروژه ملی با انتقال برق به 310 روستای بالای 10 خانوار در ایام دهه فجر سالجاری و با سرمایه گذاری 160 میلیارد ریالی به طور رسمی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.



محمد بهزاد پیشتر با اشاره به برنامه ریزی گسترده وزارت نیرو برای توسعه شبکه برق به تمامی نقاط محروم و دور افتاده کشور، به مهر گفته بود: در دهه فجر امسال 310 روستای بالای 10 خانوار در استان‌های مختلف کشور از نعمت برق بهره مند خواهند شد.



معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه با اجرای این پروژه حدود پنج هزار نفر از نعمت برق بهره مند می شوند، تصریح کرده بود: در این طرح بیشترین پروژه به شرکت‌های توزیع برق جنوب کرمان با 94 روستا، توزیع برق سیستان و بلوچستان با 79 روستا و توزیع برق شمال کرمان با 37 روستا اختصاص دارد.



همزمان با توسعه شبکه برق روستایی در سطح استان های مختلف کشور، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای برق رسانی به روستاها یکی دیگر از سیاست‌های پیش روی وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه است.



در برنامه چهارم توسعه حدود یکهزار روستای ایران با استفاده از توسعه انرژی‌های نو همچون بادی و انرژی خورشیدی به شبکه برق متصل شدند و پیش بینی می شود در سالجاری هم روستاهایی در استانهای کردستان، سمنان، هرمزگان، خوزستان،‌ آذربایجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و بوشهر از طریق انرژی‌های نو صاحب برق‌ ‌شوند.