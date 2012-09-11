استقبال از دور بعدی گفتگوهای 4جانبه/تاکید بر بیانیه وزارت خارجه مصر درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه بعد از شرکت در نشست قاهره بیانیه وزارت خارجه مصر در خصوص سوریه را راه حل متوازنی برای برون رفت از بحران سوریه دانست.



وی توقف فوری خشونت ،حفظ وحدت سوریه، حاکمیت و تمامیت ارضی و مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در سوریه را از نکات و محورهای مهم دستور کار مصر ذکر و بر لزوم گفتگوی ملی بین دولت و معارضه تاکید کرد.



معاون وزیر خارجه کشورمان همچنین پیشنهاد مصر برای برگزاری دور دوم گفتگو در سطح وزرای خارجه را گام مثبتی در جهت پیشبرد نقاط مشترک حل بحران سوریه توصیف کرد.



امیر عبداللهیان با انتقاد از عدم کنترل مرزهای کشورهای همسایه ،ارسال سلاح و کاربرد آن توسط گروههای مسلح ناشناس و فاقد مسئولیت، راهکار سوریه را صرفا سیاسی دانست و اضافه کرد :نگاه غیر واقع بینانه برخی طرفها به اوضاع سوریه و انتظارات غیر واقع بینانه از آقای کوفی عنان ماموریت وی را با مشکل مواجه ساخت.



وی همچنین ضمن تاکید بر لزوم تداوم طرح کوفی عنان از تلاشهای آقای اخصر ابراهیمی به عنوان نماینده جدید سازمان ملل حمایت کرد و افزود: ما به عنوان رئیس دوره ای عدم تعهد در نشست حضور داریم و مایلیم ایده های مختلفی را که برخی از سران عدم تعهد پیرامون برون رفت از وضعیت کنونی و به عنوان راهکار سیاسی ارائه داده اند را مطرح و پیگیری نمایم و اضافه شدن برخی طرفهای موثر و ظرفیتهای جدید به نشست از جمله ایده اضافه شدن عراق به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه عرب و ونزوئلا به عنوان عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد می تواند ابتکار آقای مرسی را با موفقیت همراه سازد .



لازم به ذکر است بر اساس پیشنهاد مرسی رئیس جمهور مصر در اجلاس مکه ایران – مصر – ترکیه و عربستان سعودی به عنوان چهار قدرت مهم در خصوص تحولات منطقه با یکدیگر رایزنی خواهند کرد.