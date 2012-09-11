سپاه پاسداران سقز در هفته دفاع مقدس 111 برنامه برگزار می کند

سرهنگ هادی مخدومی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این برنامه ها در سطوح مختلف و توسط اقشار مختلف جامعه از قبیل دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، بازاریان، روحانیون و پیشکسوتان برگزار می شود.

وی افزود: این برنامه ها شامل بخش های فرهنگی، ورزشی، قرآنی و بصیرتی و سرکشی به خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، مسابقات تیراندازی و صبحگاه مشترک است.

معاون فرمانده سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی شهرستان سقز بیان کرد: در این ایام نمایش ها و مانورهای نظامی گسترده ای برگزار می شود تا بتوان گوشه ای از عظمت و قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی را در دست یابی به تولید سلاح و ابزار آلات نظامی توسط دانشمندان و تلاشگران ایرانی به معرض دید جهانیان قرار دهیم و دلگرمی محکمی برای مردم دیندار ایران اسلامی باشیم.

مخدومی ادامه داد: در زمان جنگ علیه باطل 75 درصد شرکت کنندگان در جنگ داوطلبانه به جبهه رفته بودند و اجباری در آن نبود که از این سهم جوانان 65 درصد را دارا بودند و با عشق و علاقه به نظام و رهبری مردانه جنگیدند.

وی یادآور شد: در هفته با خیر و برکت دفاع مقدس که یادآور رشادت، دلیری و جان فشانی جوانان و مردمان ایران است چهار مرکز بهداشت در روستاهای یازیبلاغی، کوچه طلا، قهرآباد سفلی و قهرآباد افتتاح می شود.

وی در پایان گفت: مسئولین اگر تا امروز در راه عمران و آبادانی تلاش کرده اند به برکت خون شهدا و وجود نظام قدرتمند جمهوری اسلامی بوده است.