اعتقاد و ایمان راسخ عامل پیروزی جوانان کشورمان در جنگ تحمیلی بود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم افشاریان ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هفته دفاع مقدس در شهرستان سقز اظهار داشت: در آن دوران که تمام کشورهای استعمارگر و غاصب با هم متحد شده بودند و به صدام کمک های نظامی و مالی می کردند کسی انتظار نداشت که جمهوری اسلامی ایران بتواند مقابله کند.

وی افزود: اعتقاد و ایمان مردم و عشق به رهبر و جمهوری اسلامی ایران بزرگترین عامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی بود.

فرماندار سقز ادامه داد: کارهای انجام شده تاکنون و دستاوردهای انقلاب اسلامی منجر به آن شده که کشورهای عدالت خواه در جهان ایران و مردمانش را مثال بزنند و همین بزرگ منشی هاست که رهبر ما الگوی تمام مسلمین جهان شده است.

افشاریان از نهادهای نظامی و انتظامی برای برگزاری باشکوه نمایش نظامی در آغاز هفته دفاع مقدس خواست هماهنگی های لازم را انجام دهند تا در این روز شاهد رژه باشکوه نیروهای مسلح ایران اسلامی باشیم.

وی بیان کرد: دلاور مردی های رزمندگان اسلام بود که امروز ما فرصت این را داریم که با آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر فرزانه تجدید میثاق نماییم و امروز باید قدردان تمام شهدا و دنباله رو راه آنان باشیم.

فرماندار سقز یادآور شد: جوانان مسلمان و انقلابی ایران با پیشرفت و دست یابی به بهترین علم های جهان پوزه استکبار را به خاک مالیده اند.