نمایش کمدی "ته نیا شه ویک" بر روی صحنه رفت

کارگردان این نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این کار حاصل تلاش چهار ماهه گروه تئاتر هاوار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز است.

سه روک محمدی افزود: این نمایش با محتوای طنز سعی در ایجاد لحظه های طنز و شادی آفرین برای همشهریان را داشته و امید ما این است که بتوانیم خنده را به لبان مردم هدیه کنیم.

وی گفت: متن این نمایش در اولین جشنواره طنز ادبی استان کردستان از متن های برگزیده بوده که در آن زندگی مردی را به چالش می کشد که از خدا مرگ را طلب می کند و ناگهان مرگ به سراغش می آید و صحنه های کمدی را می آفریند.

محمدی بیان کرد: در این نمایش کمال زارع، شهرام عزیزی، عطار رشیدی، اسماء ماجدی، ساریسا صالحی و رویا تاجری به ایفای نقش می پردازند و سعدی سلیمانی و سیروان قادر زاده بخش نور و موسیقی را هدایت می کنند.

وی در پایان یادآور شد: شهروندان سقزی همواره پشتیبان هنرمندان بوده اند و از نمایش های کمدی استقبال بی نظیری می کنند و این نشان از فرهنگ والای این شهروندان است.