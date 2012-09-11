تغییری در زمان اجرای کنگره شعر دفاع مقدس نداریم

حبیب‌الله رزمجویی، دبیر اجرایی بیستمین کنگره شعر دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار منتشر شده درباره تغییر زمان برگزاری کنگره شعر دفاع مقدس گفت: تا این لحظه هیچ خبری مبنی بر انجام این تغییرات از سوی من و هیچ کدام از مسئولان بنیاد اعلام نشده است.

وی ادامه داد: جشنواره بیستم شعر دفاع مقدس در روند اجرا تا این لحظه هیچ تغییری نداشته است. ممکن است در این زمینه تغییری به وجود آید، مثلا یک روز زمان اجرا تغییر کند، اما این موضوع هنوز نه بررسی و نه اعلام شده است و مشخص نیست این نوع اخبار چگونه منتشر می‌شود.

رزمجویی افزود: تا پایان این هفته موضوع برگزاری این کنگره و زمان آن نهایی خواهد شد و اول مهرماه در نشستی رسانه‌ای درباره آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی تاکید کرد: کنگره بیستم شعر دفاع مقدس با هیچ مساله‌ای برای برگزاری و اجرا روبرو نیست و در موعد مقرر برگزار خواهد شد.