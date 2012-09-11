نمایشگاه فروش پاییزه در سقز افتتاح شد/توزیع 10 هزار تن کالای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز ظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در راستای خدمت رسانی بیشتر به مردم در آستانه بازگشایی مدارس برگزار شده است.

جعفر اسعدی افزود: در این نمایشگاه ۸۰ غرفه به شهروندان سقزی کالاهای مورد نیاز را ارائه می دهند و علاوه بر عرضه کالاهای مورد نیاز مانند برنج، روغن، قند، گوشت قرمز و مرغ در آستانه فصل بازگشایی مدارس و کمک به نیازمندی های دانش آموزان کیف، کفش، مانتو شلوار، مقنعه، نوشت افزار و لوازم التحریر با نرخ مصوب اداره بازرگانی توزیع می شود.

وی با بیان اینکه کیفیت کالاها در نمایشگاه کارشناسی می شود، عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه های پاییزه امسال با جدیت و برنامه ریزی هدفمند‌تری پیگیری شده و کار کارشناسی کالاها از سوی کارشناسان سازمان بازرگانی و مجامع امور صنفی انجام می شود و مردم می توانند با خاطری آسوده کالاهای موجود در این نمایشگاه را خریداری کنند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ هزار تن انواع کالای اساسی مردم در ۴۰ نقطه محروم شهر سقز با نرخ تعیین شده توزیع شده است.

اسعدی افزود: در طول ماه مبارک رمضان نیز ۸۶ تن مواد غذایی شامل گوشت قرمز، مرغ کشتار روز در بین مردم با قیمت مناسب تعیین شده توزیع شد.

فرماندار شهرستان سقز نیز برگزاری این گونه نمایشگاه ها را یکی از راه های ارزشمند کمک به مردم در آستانه بازگشایی مدارس عنوان کرد.

کریم افشاریان تخفیف ویژه ای را که در این نمایشگاه‌ ارائه می شود، مطلوب ارزیابی کرد و تفاوت قیمت محصولات ارائه شده در این نمایشگاه را یکی از راه های ایجاد تعادل در بازار دانست و بر برپایی بیشتر این نمایشگاه ها تاکید کرد.

این نمایشگاه تا پایان ماه جاری آماده خدمت رسانی به شهروندان است.