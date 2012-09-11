به گزارش خبرنگار مهر، حمزه شکیب رییس کمیسیون عمران شورای شهر تهران با بین اینکه میزان افزایش نرخ کرایه سرویس مدارس، همچون نرخ کرایه تاکسی 15 درصد پیشبینی شد گفت: این رقم حاصل توافق تاکسیرانی، اتوبوسرانی، آموزش و پرورش و انجمن اولیاء و مربیان است.
رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز ضمن مخالفت با افزایش 15 درصدی نرخ کرایهها گفت: نباید کرایه سرویس مدارس همچون تاکسیهای گردشی افزایش یابد، چرا که بخش کوچکی از وقت تاکسیداران برای مشارکت در سرویس مدارس گرفته میشود. در حال حاضر اغلب قراردادهای مربوط به سرویس مدارس نیز بسته شده است و به یک باره مطرح کردن افزایش 15 درصدی کار درستی نیست و بهتر است این افزایش 10 درصد باشد .
هر سال لایحه سرویس مدارس تاخیر دارد
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران هم با تاکید بر ضرورت ارائه به موقع لایحه نرخ کرایه سرویس مدارس، گفت: هر ساله در این باره با چالش مواجهیم وباید قالب تبصرهای، مکانیزم باز پس دادن اضافه کرایه پیشبینی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر درصد بالایی از قراردادهای سرویس مدارس بسته شده و نرخها براساس توافقات داخلی از دانشآموزان گرفته شده است.
در نظر گرفتن سهم سرایدار در نرخ سرویس مدارس
خادم در دفاع از پیشنهاد افزایش 10 درصدی نرخها گفت: توجیه کسانی که افزایش نرخ 15 درصدی را پیشنهاد دادهاند، این است که بخشی از این رقم به عنوان سهم پیمانکاران و مدارس کسب میشود؛ این در حالی است که این قبیل سهمها معمولا افزون بر نرخ مصوب شورای شهر از مردم دریافت میشود. حتی سهم سرایدار هم در مدارس روشن است و از خانوادهها دریافت میشود.
رانندگان رغبتی به مشارکت در سرویس مدارس ندارند
محمد احمدی بافنده مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه از سال 86 تاکنون با ورود سازمان تاکسیرانی به مقوله سرویس مدارس، در این حوزه ضوابط خوبی حاکم شده است، گفت: در گذشته مدارس با رانندگان خودروهای شخصی که مبلغ کمتری دریافت میکردند، بدون صلاحیت در نظر گرفتن راننده یا خودرو قرارداد منعقد میکردند.
وی با بیان اینکه رانندگان رغبتی به مشارکت در سرویس مدارس ندارند، گفت: اغلب شرکتهای خصوصی اذعان میکنند که سرویس مدارس برای آنها سودده نیست، چرا که بخشی از مدارس در ساعت پیک مسافر تعطیل میشوند.
خادم با رد این سخنان گفت: اینکه رانندگان علیرغم زیانده بودن سرویس مدارس، در این امر مشارکت کنند، واقعبینانه نیست.
در پایان افزایش 15 درصدی نرخ کرایهها به رای گذاشته شد که با 11 رای مثبت تصویب شد.
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