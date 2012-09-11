اجلاس چهار جانبه قاهره نامتوازن است/ به نواسات ارز بعد امنیتی ندهید

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص برگزاری نشست قاهره برای بررسی موضوع سوریه، گفت: نشست چهارجانبه ایران، مصر، عربستان و ترکیه برای بررسی تحولات سوریه اجلاسی متوازن برای دستیابی به راه حل مناسبی است و باید کشورهایی مثل عراق و الجزایر نیز به این اجلاس بپیوندند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس ادامه داد: ماموریت وزیر امور خارجه در سفر به مصر افزایش کشورهای حاضر در این اجلاس و تعیین چارچوب مذاکرات این اجلاس است زیرا ایران موافق هیچ مذاکره ای با پیش شرط حذف سوریه و رئیس جمهور این کشور نیست.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش سهمیه حجاج ایرانی اعزامی به سرزمین وحی نیز گفت: به میزانی که سازمان حج و زیارت با کشور عربستان به تفاهم برسد می تواند اعزام حجاج صورت گیرد که در این خصوص سازمان همکاری های اسلامی فرمولی دارد که بر همان اساس عمل می شود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به مواضع خصمانه عربستان نباید حج متوقف شود، گفت: فریضه دینی حج نباید تابعی از روابط سرد یا گرم با کشور عربستان باشد.

بروجردی در خصوص تعطیلی سفارت کانادا در ایران نیز گفت: صورت مسئله مشخص است. کانادایی ها تصمیم گرفته اند و ما هم تصمیم مشابهی را بر اساس اصل عمل متفابل اتخاذ کرده ایم.

وی علت اساسی اقدام کانادا را تاثیر مواضع دولت انگلستان در سیاست های کانادا خواند و گفت: فرماندار کل کانادا با حکم ملکه انگلیس تعیین می شود بنابراین کانادایی ها به نوعی به انگلیس وابسته هستند. انگلیس هم زخم خورده ایران است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: وزیر خارجه کانادا نیز پیش از این طی نامه ای از دبیر کل سازمان ملل خواسته بود برای حضور در اجلاس به ایران سفر نکند.

بروجردی گفت: کانادا تمام تلاش خود را کرد تا جمهوری اسلامی نتواند به طور مقتدرانه اجلاس تهران را برگزار کند و سیاست های تحمیل انزوای سیاسی در ایران اجرا شود اما علیرغم این مشکلات، اجلاس تهران با اقتدار کامل برگزار شد.

وی تاکید کرد: اقداماتی نظیر تعطیلی سفارتخانه، تاثیری در سیاست های ما نخواهد داشت و جمهوری اسلامی حاضر نیست به هیچ کشوری باج دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص گروگان های ایرانی در لیبی گفت: هیاتی از طرف کمیسیون امنیت ملی به کشور لیبی سفر می کند تا موضوع گروگان ها را پیگیری کند.

بروجردی با بیان اینکه ترکیب دولت لیبی در حال تغییر است، گفت: جمهوری اسلامی با رعایت این نکته که بتواند با مقاماتی در دولت لیبی مذاکره کند که مسئولیت مستقیم و دائم در دولت لیبی دارند مذاکره در خصوص گروگانهای ایرانی را با یک تاخیر پیگیری می کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص روابط ایران و مصر گفت: به اعتقاد من از زمانی که مبارک دچار فروپاشی شد دیوار بلند مشکلات ایران و مصر فرو ریخت.

نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: مصر آقای مرسی دارای مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی و حاکمیتی است و تثبیت قدرت در مصر زمان بر است.

بروجردی خاطر نشان کرد: در مذاکراتی که مرسی در تهران با رئیس جمهور کشورمان داشت دورنمای رابطه با ایران را مثبت ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه تا تثبیت حاکمیت درونی مصر و حل مشکلات این کشور مدتی زمان لازم است، ادامه داد: منحنی تقویت روابط ایران و مصر سیر صعودی خود را آغاز کرده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در خصوص گروگان های ایران در سوریه نیز گفت: سفارتخانه ایران در سوریه، وزارت خارجه و سایر دستگاه های دیپلماسی کشور در تلاش برای حل این موضوع هستند ولی هنوز مدتی زمان برای حل این مشکل لازم است.

بروجردی در خصوص جلسه غیر علنی امروز برای بررسی وضعیت ارز نیز گفت: امیدواریم دولت با تدابیری که اتخاذ کرده بتواند بازار ارز را کنترل کند، فعلا باید در چارچوب اقتصاد به بازار ارز نگاه کنیم و نباید به آن بعد امنیتی بدهیم.