واگذاری 4700 خودروی وارداتی به معلولان واجد شرایط

یحیی سخنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزیهای به عمل آمده برای دریافت تعداد دقیق معلولان متقاضی دریافت خودروی وارداتی چندی قبل در سازمان بهزیستی سایتی ایجاد و در نهایت مشخص شد که 32 هزار معلول قصد استفاده از این نوع خودرو را دارند.

وی با اشاره به اینکه سهمیه ارائه خودروی وارداتی به معلولان 4 هزار و 700 دستگاه است، تاکید کرد: پس از بررسی پرونده متقاضیان، افراد واجد شرایط براساس سهمیه موجود برای دریافت خودرو معرفی می شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: معلولان واجد شرایط دریافت خودروی وارداتی از 30 میلیون تومان تخفیف گمرکی بهره مند می شود.

سخنگویی با اشاره به اینکه معلولان می‌توانند با خرید از نمایندگی شرکت‌های خودروسازی در خارج از ایران تقاضای نصب تجهیزات مورد نیاز را داشته باشند، گفت: هر فرد معلول که نامش در میان فهرست نهایی باشد پس از انتخاب خودروی مورد نظر به شرکت سازنده درخواست تجهیز خودرو را براساس شرایط جسمی خود می دهد.

به گفته وی، پس از تجهیز خودرو به ایران فرستاده می شود و اینگونه دیگر معلولان ناچار نیستند پس از خرید درگیر مناسب‌سازی‌ خودروی خود باشند.

