به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد آفتابی گفت: تا کنون بیش از 82 ، اثر به دبیر خانه این همایش ارسال شده و این عدد در جشنواره سال گذشته حدود 64 اثر بود.

در این نشست حجت الاسلام آفتابی در جمع خبرنگاران به تشریح 130 برنامه دهه کرامت و برنامه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان کرمانشاه پرداخت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هم‌چنین به بحث در خصوص کرامات بی‌پایان امام رضا (ع) پرداخت و ضمن تسلیت سالروز شهادت آقا امام جعفر صادق(ع) اظهار داشت: در راستای این کرامات بی پایان الهی که توسط اولیاء بخصوص ائمه اطهار برای ما به ارمغان گذاشته شده وباید همواره شکر گذار این نعمات الهی باشیم.

آفتابی در رابطه با مجموعه برنامه های جشنواره بین المللی امام رضا (ع ) در استان کرمانشاه ،گفت: این همایش همانند سنوات گذشته با محوریت علمی و پژوهشی در دو بخش کلی مطالعات تحلیل نظری و مطالعات تبیین ادبی و بیست وشش محور فرعی برگزار خواهد شد و قابل ذکر است که حدود 90درصد آثار مربوط به مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد و این نشان دهنده بالا بودن سطح علمی همایش است .

وی آثار ارسال شده را از سراسر کشور از جمله استانهای همدان –زاهدان- سمنان –مشهد –تبریز –قم –اراک –اصفهان- فارس –تهران و... ذکر کرد و گفت: برنامه های جانبی این جشنواره شامل بر پایی نمایشگاهی در روستای هجیج، شهرستان پاوه و توزیع 2 جلد کتاب جشنواره امام رضا(ع) در دهمین جشنواره امام رضا(ع) در آیینه عرفان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کرمانشاه برای چهارمین سال میزبان موسیقی ملی مقاومت است ،گفت: جوانان آینده برای شناخت رزمندگان، به آثار هنری که امروز تولید می‌‏شوند نیاز دارند وکرمانشاه برای چهارمین سال میزبان موسیقی ملی مقاومت است.

وی افزود: با توجه به نقش تاریخی این استان در هشت سال دفاع مقدس و حضور گروههای موسیقی توانمند و مستعد راه اندازی دبیرخانه دائمی موسیقی مقاومت از ضروریات این جشنواره است .

وی در ادامه با بیان این مطلب که هنرمندان بازآفرین لحظات پاک مقاومت هستند، کفت: در جشنواره این امکان فراهم می شود، که آیندگان در سال‌های بعد نیز بتوانند لحظات پاک مقاومت رادرک کنند، و با خلق آثار هنری که برگرفته از روح پاک است می توان به اصل بسیار پربرکتی در راز خلقت پی ببرند.

حجت الاسلام آفتابی تصریح کرد: امروز موسیقی مقاومت که نوای دلنشین ایثار و شهامت و شهادت را در وجود انسان زنده می کند می تواند حماسه هشت سال دفاع مقدس را در وجود این مردمان زنده نگه دارد و با توجه به توان و ظرفیت استان در خلق موسیقی حماسی و سنتی می توان انتظار داشت این امر محقق شود.

وی در پایان از اجرای برنامه این اداره کل شامل: برگزاری جشنواره با نوای کاروان در شهرستان قصرشیرین در مهرماه سالجاری، نمایشنامه نویسی در شهرستان هرسین ،برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی در شهرستان کنگاور، و همچنین برپایی نمایشگاه کتاب در کرمانشاه ودیگر شهرستان‌های تابعه به همراه بسیاری دیگر از برنامه جانبی در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که همه‌ی برنامه‌های در دست اجرا به نحو احسن برگزار شود.