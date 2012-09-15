به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کمدی را "الیویر ناکاچ" و "اریک تولدانو" به طور مشترک کارگردانی کرده اند که توانسته تاکنون بیش از 23 میلیون مخاطب داشته است.

پیش از این این رکورد در اختیار فیلم "«سرنوشت آملی پولای" بود و "ژان پیر ژانوئت" آن را کارگردانی کرده بود. این فیلم تاکنون در آلمان شش میلیون و در ایتالیا 7 میلیون مخاطب داشته است و قرار است به زودی در انگلستان و نیوزلند نیز اکران شود.

کمپانی فیلم "وینستون" در آمریکا که توزیع فیلم "دست‌نیافتنی‌ها" را برعهده دارد از فروش یک میلیون قطعه بلیط این فیلم در سینماهای آمریکا خبر داد و قرار است این فیلم در بخش بهترین فیلم جوایز سینمایی اسکار نیز شرکت کند.