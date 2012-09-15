  1. هنر
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۵۰

23 میلیون بیننده/

دست نیافتنی‌ها پر مخاطب‌ترین فیلم فرانسه شد

دست نیافتنی‌ها پر مخاطب‌ترین فیلم فرانسه شد

فیلم سینمایی "دست‌نیافتنی‌ها" توانست با موفقیت عنوان پر مخاطب‌ترین فیلم تاریخ سینمای فرانسه را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم کمدی  را "الیویر ناکاچ" و "اریک تولدانو" به طور مشترک کارگردانی کرده اند  که توانسته تاکنون بیش از 23 میلیون مخاطب داشته است.

پیش از این این رکورد در اختیار فیلم "«سرنوشت آملی پولای" بود و "ژان پیر ژانوئت" آن را کارگردانی کرده بود. این فیلم تاکنون در آلمان شش میلیون و در ایتالیا 7 میلیون مخاطب داشته است و قرار است به زودی در انگلستان و نیوزلند نیز اکران شود.

کمپانی فیلم "وینستون" در آمریکا که توزیع فیلم "دست‌نیافتنی‌ها" را برعهده دارد از فروش یک میلیون قطعه بلیط این فیلم در سینماهای آمریکا خبر داد و قرار است این فیلم در بخش بهترین فیلم جوایز سینمایی اسکار نیز شرکت کند.

کد مطلب 1694326

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