مهتاج نجومی به راویان کتاب دا پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مهتاج نجومی خواننده هفتاد و چهارمین قسمت مجموعه کتاب دا روز چهارشنبه ساعت 19:50 برای بینندگان این برنامه می‌خواند: زهرا گاهی از اینکه خبر شهادت علی را به دا نداده احساس گناه می‌کند. به همراه خانواده رعنا نجار برای پیدا کردن دا و بچه‌ها راهی سربندر و سپس ماهشهر می‌شود...

مجموعه "کتاب دا" بر اساس کتابی به همین نام و دربرگیرنده خاطرات سیده زهرا حسینی در گروه حماسه و دفاع شبکه یک سیما، به تهیه کنندگی علی تقی پور و کارگردانی سینا عطائیان در ۱۲۰ قسمت و با همکاری ۵۵ هنرمند زن کشورمان تولید شده و در حال پخش است.

مهتاب کرامتی، نیکی کریمی، لعیا زنگنه، نیوشا ضیغمی، پریوش نظریه، شقایق فراهانی، افسانه بایگان، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، شبنم قلی خانی، گیتی خامنه، روناک یونسی، پرستو صالحی، بهناز جعفری، لادن طباطبایی، فریبا کامران، عسل بدیعی، سحر دولتشاهی، خاطره حاتمی، آشا محرابی، خاطره اسدی، مینا ساداتی، تینا آخوندتبار، فقیهه سلطانی و … از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون مقابل دوربین این برنامه رفتند و به روایت بخش‌هایی از "کتاب دا" پرداختند.