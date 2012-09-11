تجلیل از شفیعی کدکنی و اصغرفرهادی در عصر شعر صلح و طبیعت

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری عصر شعر صلح و طبیعت با حضور فاطمه راکعی انجمن شاعران ایران و صدیقه ببران، مدیرعامل مرکز صلح و محیط زیست، ظهر امروز سهشنبه 21 شهریور در محل انجمن شاعران ایران برگزار شد.
راکعی در این برنامه درباره عصر شعر صلح و طبیعت گفت: این برنامه با همکاری مرکز صلح و محیط زیست برگزار خواهد شد. چند سال پیش هم یک برنامه عصر شعر طبیعت با دغدغههای مشابه و با همکاری شهرداری منطقه در فضای باز محل انجمن شاعران برگزار شد که با استقبال مخاطبان روبرو شد.
وی افزود: در حاشیه این عصر شعر کتابی را با گزینش تاثیرگذارترین شعرها در حوزه شعر معاصر ایران تدوین و تنظیم کردیم که کتاب حجیمی هم از آب درآمد و من هم مقدمهای برای آن نوشتم که امیدوارم بتوانیم به زودی آن را چاپ کنیم؛ چون به خاطر مسائل مادی کتابهایی از این دست مانند مجموعه مقالات صد سال شعر زنان ایرانی هنوز به چاپ نرسیدهاند.
این شاعر گفت: در تاریخ شعر ایران و جهان طبیعت و جلوههایش از جایگاه ویژهای برخوردارند و کمتر شاعری را میتوان پیدا کرد که در این زمینه شعر نگفته باشد. شاعران ما در سختترین شرایط روحی و اجتماعی و به هنگام تنهاییهایشان به دامن طبیعت پناه بردهاند. با توجه به نقش و اهمیت طبیعت در شعر و مسائل عاطفی، این موضوع منحصر به شاعران نیست و عموم مردم هم به طبیعت نیاز دارند. بنابراین فکر کردیم با برگزاری چنین عصر شعرهایی بتوانیم با حضور شاعران و هنرمندان و عموم مردم بتوانیم این روحیه راتقویت کنیم. امسال با پیشنهاد خانم معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران و رئیس هیأت مدیره مرکز صلح و محیط زیست قرار بر این شد در سالروز جهانی صلح این عصر شعر برگزار شود.
تجلیل از شفیعی کدکنی و فرهادی در عصر شعر صلح و طبیعت
مدیرعامل انجمن شاعران ایران ادامه داد: در حاشیه این برنامه که با حضور و شعرخوانی شاعران برجسته کشور همراه خواهد بود، شاعران جوان هم به خوانش آثار خود با موضوع طبیعت خواهند پرداخت. در کنار برنامههای اصلی این عصر شعر، برنامههای جنبی هم وجود دارند که یکی از آنها برپایی نمایشگاه و فروشگاه کتاب با کتابهایی با موضوع «صلح و طبیعت» و همچنین موضوعات دیگر است. برنامه مهم دیگری که قرار است در این عصر شعر برگزار شود، تجلیل از دو چهره ادبی و هنری است که به طور خاص در سالهای اخیر نقش ویژهای را در حوزه صلح و طبیعت ایفا کردهاند. در ارتباط با همین موضوع نگاه صلحآمیز به جامعه که از دیرباز در اشعار استاد محمدرضا شفیعی کدکنی وجود داشته، مورد توجه قرار گرفت و قرار شد تجلیلی از ایشان داشته باشیم . همینطور به خاطر سخنرانی زیبا و صلح آمیز اصغر فرهادی در مراسم جایزه اسکار از ایشان هم به عنوان یکی از فعالان عرصه صلح بر حوزه ای غیر از هنر شعر تجلیل به عمل خواهد آمد.
رئیس انجمن شاعران ایران ادامه داد: تاکید میکنم که طبیعتگرایی در شعر مطرح بوده و جامعه غربی هم بعد از مدرنیته گرایش نوستالژیکی نسبت به طبیعت و خستگی از شهرنشینی داشته است. من در مقاله ای که درباره این موضوع نوشتهام به عمق و گستره موضوع طبیعت در ادیان مختلف اشاره کردهام. در روایات و آیات قرآن هم همیشه ویژگیهای طبیعی و طبیعت بهشت توصیف شده است. در سورههای مختلف قرآن اشاره به آب، باد، رعد و برق و... بسیار وجود دارد و اصلا بعضی از سورههای قرآن که تعدادشان هم کم نیست، اسامی جلوههای طبیعتاند. این موارد همه نشان دهنده اهمیت موضوع طبیعت است که هم از سوی ادیان، هم شاعران، هنرمندان و فیلسوفان مطرح شده است و همگی بر نیاز ما به طبیعت تاکید میکنند.
راکعی گفت: امیدوارم بتوانیم از سال آینده همایش یا کنگره شعر، طبیعت و محیط زیست را توسط انجمن شاعران ایران برگزار کنیم.
در ادامه این مراسم صدیقه ببران اظهار داشت: موسس مرکز صلح و محیط زیست معصومه ابتکار است که در سمت دولتیاش از سال 76 تا 84 در سمت معاون رئیس جمهور در حوزه محیط زیست فعالیت داشت. آن سالها زمان شکوفایی سازمانهای غیردولتی در حوزه محیط زیست بود؛ به خصوص شاخصهای مرتبط هم اغلب در حال رشد بودند. خانم ابتکار بعد از اینکه از سمت دولتی خود خارج شدند، سعی کردند با تاسیس مرکز صلح محیط زیست کارهای مرتبط با این حوزه را بر اساس اتکاء به جامعه مدنی و مشارکت مردمی جلو ببرند.
وی افزود: کمک به ثبت 700 سازمان غیردولتی در این زمینه یکی از کارهایی است که مرکز صلح و محیط زیست در کارنامه کاری خود دارد و متاسفانه میزان و فعالیتهای سازمان غیردولتی طی چند سال گذشته به شدت افت کرده است و باید توجه کنیم خسارتی که در بعد محیط زیست میبینیم به این جهت که در درازمدت تاثیرگذار خواهد بود، اهمیت زیادی دارد. نگاه ما در این مرکز به این شکل است که نگاه سیاستگذاران را هم به عرصه محیط زیست تغییر دهیم و تا به حال توانستهایم 100 نماینده طرفدار محیط زیست را در فراکسیون محیط زیست مجلس با خود همراه کنیم.
مدیرعامل مرکز صلح و محیط زیست ادامه داد: مرکز صلح و محیط زیست با شروع فعالیت خود از سال 84 هر ساله یک جلسه بینالمللی را در روز ششم نوامبر برگزار میکند که کشورهای مختلفی که درگیر جنگ بودهاند و جنگ بر محیط زیستشان تاثیراتی داشته، در محوریت موضوع بررسی این جلسه قرار میگیرند و گزارشهای تولید شده در هر جلسه سالانه برای دولت و مجلس ارسال میشود. در موارد مختلف در جلساتی که برگزار شده، نقض حقوق محیط زیست را منعکس کردهایم و به نظرم این اتفاق خوبی است که صداهای مختلف شنیده شود. شناسایی و تقدیر از متخصصین تحت عنوان جایزه تقی ابتکار یکی از برنامههایی است که مرکز برگزار میکند و طی آن تا 8 نفر از فعالان محیط زیست معرفی شده و مورد تقدیر قرار میگیرند.
تصویر صلح و طبیعت در شعرها میتواند به فرهنگسازی کمک زیادی کند
ببران تصریح کرد: فکر میکنم یکی از عرصههای مهم برای تاثیر بر فرهنگ عامه حوزه ادب و شعر است. یکی از محملهایی که میتواند در امر شعر تاثیرگذار باشد، خواستگاه شاعران و هنرمندان در طبیعت است. توجه به این نکته ضروری است که تا صلحی وجود نداشته باشد، طبیعتی هم وجود نخواهد داشت. تلفیق دو مفهوم صلح و طبیعت در قالب تصویر اشعار ما میتواند کمک شایانی در زمینه فرهنگسازی عمومی داشته باشد؛ چون چیزی که طی قرنها برای ما باقی میماند همین کتابهای شعر هستند. امیدواریم طی همکاریای که با انجمن شاعران ایران داریم، بتوانیم با برگزاری همایشهای سالیانه در سطح ملی و بینالمللی امر فرهنگسازی را بیش از پیش فعال کنیم. برای همین عصر شعر هم از سفرای فارسی زبان کشورهای دیگر دعوت خواهیم کرد که حضورشان در این برنامه بسیار موثر خواهد بود.
راکعی درباره زمان برگزاری عصر شعر صلح و محیط زیست گفت: این برنامه روز پنجشنبه سیام شهریور از ساعت 17 تا 20 در محل انجمن شاعران ایران برگزار میشود. در این برنامه ارائه گزارش دبیر و احتمالا سخنرانی خانم ابتکار را خواهیم داشت. از شاعران هم دعوت گستردهای به عمل آمده و شاعران شناخته شده زیادی در این برنامه با موضوع «صلح و محیط زیست» به شعرخوانی خواهند پرداخت. بعد از شاعران شناخته شده هم شعرخوانی شاعران جوان را خواهیم داشت. امیدواریم مجموعه این فعالیتها به صورت یک کار پژوهشی توسط انجمن شاعران به چاپ برسد.
مدیرعامل انجمن شاعران ایران در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره طرح هزار نامه به شفیعی کدکنی گفت: این طرح ایده بسیار خوبی بود که خوشبختانه به طور گستردهای هم مورد استقبال قرار گرفت و فکر میکنم خیلی بیشتر از حد انتظار نامه ارسال شود که قرار است انجمن این نامهها را به صورت مدون و یک کتابچه منتشر کند و برای آقای شفیعی کدکنی ارسال کند تا ایشان هر کجا که خودشان خواستند برنامه شعرخوانی و سخنرانی شان را برگزار کنند. این موضوع بی ربط به عصر شعر صلح و محیط زیست نیست چون آقای شفیعی کدکنی در شعرهایشان به کرات از مفاهیم انسان دوستی و صلح استفاده میکنند.
از انتقاد از طرح هزارنامه تعجب میکنم
وی در واکنش به سخنان محمدهاشم اکبریانی که روز گذشته در جلسه عصر روشن به طریق دعوت از شفیعی کدکنی انتقاد کرده بود، تصریح کرد: تجلیل از بزرگان همیشه از سنتهای خوب ما بوده است و من از مطالبی که در این باره بیان شده تعجب میکنم؛ چون برنامهای مانند همایش چهرههای ماندگار برگزار میشود که تعدادی از چهرههایی هم که در آن تجلیل میشوند، واقعا از چهرههای ماندگار نیستند. هدف انجمن شاعران ایران هم از اجرای این طرح آشنا کردن جوانان با مقام علمی و ادبی آقای شفیعی کدکنی است.
راکعی در پایان خاطرنشان کرد: شعر زنان هم به عنوان مسئلهای که در حد زیادی مخفی مانده است، مورد توجه انجمن شاعران ایران قرار دارد. امروز در چارچوب جامعه و اعتقاداتمان شعر اعتراضی زنان شکل گرفته است و در مقابل دیدگاههایی که به آنها رنگ و لعاب دینی هم داده اند، ایستاده است. ما معتقدیم اینگونه دیدگاهها سنتی و مردسالارانه هستند و هیچگونه اعتقاد دینی در آنها وجود ندارد؛ به علاوه نمیتوان گفت که شعر زنان با هدف انتقاد از این دیدگاهها سوژهای برگرفته از غرب است. امروز بهترین زنان شاعر کشور مشغول تولید اثر در این زمینه هستند.
نظر شما