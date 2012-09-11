اولین کارخانه شیر خشک نوزاد ایران درچهارمحال وبختیاری افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی و مدیریت راهبردی استانداری چهارمحال و بختیاری از افتتاح اولین کارخانه شیر خشک نوزاد ایران در این استان با حضور یکی از مقامات کشوری در آینده ای نزدیک خبر داد.

حمیدرضا فروزنده بیان داشت: هدف از اجرای پروژه شیر خشک پگاه رسیدن کشور به خودکفایی در زمینه تولید شیر خشک کودک و موادغذایی تکمیلی بوده است.

وی، با تاکید بر تلاش مدیران استان برای تحقق شعار حمایت از کار، سرمایه ایرانی و تولید داخلی تصریح کرد: بهره برداری از این کارخانه می تواند به تنهایی شیرخشک نوزاد مورد نیاز کشور زیر نظر وزارت بهداشت تامین کند.

فروزنده افزود: پروژه شیرخشک پگاه باسرمایه گذاری 60 میلیارد تومانی، زمینه اشتغال 240 نفر به طور مستقیم و 500 نفر به صورت غیرمستقیم را فراهم می کند.

وی ادامه داد: این پروژه در حال حاضر وارد مدار تولید شده و روزانه 60 تن شیر خشک تولید می کند و ظرفیت تولید سالانه 10 هزار تن شیر خشک نوزاد را دارد.

فروزنده گفت: بیشترین بازار هدف محصولات کارخانه شیر خشک نوزاد پگاه کشورهای همسایه و داخلی کشوراست.

انتخابات نمایندگان شورای اصناف در شهرکرد برگزارشد



معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:در این انتخابات 45 شرکت کننده از 9 مجمع استان حق رای دارند.

علیرضا جیلان افزود: این انتخابات پنج نفر داوطلب از سراسر استان داشت که دو نفر از صنوف توزیعی و خدماتی و سه نفر از صنوف تولیدی و خدمات فنی بودند.

وی افزود: پس از برگزاری انتخابات و شمارشآراء، دو نفر با بیشترین تعداد آراء در بخش صنوف توزیعی و در بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی انتخاب و معرفی می شوند.

استقبال پرشور مردم از نمایشگاههای "پاییزه " در چهارمحال و بختیاری

نمایشگاههای پاییزه در چهارمحال و بختیاری، با استقبال گسترده مردم روبرو شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:‌ در این نمایشگاهها انواع لوازم التحریر، پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی در 130 غرفه عرضه می شود.

رحمان کرمی افزود:‌ این نمایشگاهها به مدت 10روز از 15 تا 24 شهریورماه برای بازدید علاقمندان دایراست.

وی گفت: اقلام عرضه شده در این نمایشگاهها 5 تا 15 درصد زیر نرخ بازار عرضه می شوند.

کرمی گفت:‌ این نمایشگاهها به منظور خدمات رسانی بهتر و رفاه بیشتر شهروندان برپا می شود.

پیشرفت 83 درصدی کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف در چهارمحال و بختیاری

کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف با 83 درصد پیشرفت فیزیکی در چهارمحال و بختیاری در حال ساخت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این کارخانه امسال در شهرک صنعتی جونقان راه اندازی می شود.

رحمان کرمی افزود: این کارخانه با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی ظرفیت تولید سالانه 600 تن ظرف یکبار مصرف را دارد.

کرمی گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت 20 هزار و 537 مترمربع و زیربنای چهار هزار و 500 متر مربع در حال ساخت است که تاکنون 83 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: این کارخانه در زمان بهره برداری زمینه اشتغال 45 نفر را بطور مستقیم فراهم می کند.

چهارمحال و بختیاری متقاضی برنامه ریزی برای صادرات کالا و خدمات به عراق است

مسئول امور تجاری عراق سازمان صنعت، معدن و تجارت در سفر به شهرکرد گفت : برنامه های تجاری استانهای مرزی با عراق ، به عنوان نخستین شریک تجاری ایران تدوین و اجراشد.

مجید قربانی فرازگفت: این برنامه برای استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان تدوین شد.

وی با اشاره به اینکه چهارماه نخست امسال دو میلیارد دلار کالا از این استانها به عراق صادر شده است، افزود: استانهای چهارمحال و بختیاری، گیلان و پنج استان دیگر نیز متقاضی برنامه ریزی برای صادرات کالا و خدمات به عراق هستند.