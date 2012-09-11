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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

تیم کردستان در مسابقات قهرمانی کارانه گوجوریو گوجوکای کشور چهار مدال کسب کرد

تیم کردستان در مسابقات قهرمانی کارانه گوجوریو گوجوکای کشور چهار مدال کسب کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: تیم کردستان در بخش کاراته بانوان مسابقات قهرمانی گوجوریو گوجوکای کشور، یک طلا، یک نقره و دو برنز کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کاراته در سبک "کوجوریو گوجوکای" در سالن شهید خوراکیان تهران برگزار شد و تیم کردستان چهار مدال را کسب کرد.

در این دوره از رقابت های قهرمانی کشور تیم کردستان توسط "شنه کاظمی" مدال طلای کومیته انفرادی رده سنی نوجوانان را به دست آورد.

"مونا ناصری" در رده سنی نوجوانان مدال نقره، "شیا کاظمی" و "ساناز متی پور" در رده سنی بزرگسالان دو مدال برنز را از آن خود کردند.

این دوره از مسابقات با حضور بیش از 500 ورزشکار از 14 استان کشور برگزار شد و تیم کردستان با مربیگری "شریفه ساعد موچشی" به این مسابقات اعزام شد.

کد مطلب 1694338

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