کردستان در جام بازی های بومی و محلی مهرگستر در اردبیل شرکت می کند

هادی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ورزش های سنتی، بازی های بومی و محلی استان کردستان در دومین جشنواره تابستانه با حضور 12 نفر در دو بخش آقایان و بانوان به این دوره از مسابقات اعزام شدند.

وی گفت: این مسابقات با شرکت استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کرمانشاه، همدان، اردبیل، قزوین و کردستان برگزار می شود.

رئیس هئیت بازی های بومی محلی و ورزش های سنتی کردستان افزود: این دوره از مسابقات بومی و محلی در بخش آقایان شامل دال پلان سه نفره، مسابقه چند منظوره و کشتی سنتی و محلی (دست به بغل) است.

کاظمی بیان کرد: در بخش بانوان نیز دال پلان سه نفره و مسابقه چند منظوره از دیگر مواد رشته های انتخابی این دوره از مسابقات است.

وی یادآور شد: هر استان می بایست یک بازی بومی محلی را به صورت سمبلیک و نمادین در طول جشنواره به وسیله همان نفرات اعزامی به نمایش بگذارد.