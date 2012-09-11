راه یافتگان به جشنواره عکس رضوی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی محرمی پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر گفت: براساس رای هیات داوران از میان دو هزار و 815 اثر از 360 هنرمند عکاس که از 67 شهر و 32 استان کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است هنرمندان ذیل به بخش مسابقه راه یافتند.



محرمی گفت: بنا بر اعلام این هیات ، ‌هنرمندان راه یافته به مرحله نهایی عبارت از سیدمحسن سجادی از تهران، سجاد انتظارمهدی از مشهد، محسن اسماعیل‌زاده از مشهد، حمید موقر از قوچان، رضا نظام‌دوست از مشهد، امین خسروشاهی از مشهد، محمود بازدار از مشهد، عطا رنجبر‌زیدانلو از قوچان، فرزانه فرحبخش از نیشابور، حمیدرضا هلالی از نیشابور، صادق صنعتی‌آیسک از مشهد، حسین ملکی از اردبیل، حجت‌الله عطایی از قم، مهدی محرمی از مشهد، حسن توکلی از مشهد هستند.

وی ادامه داد: محمد موقر از قوچان، سیدصادق حسینی از شیراز، آنیتا حسنعلی‌زاده از قوچان، هادی یعقوبیان‌موخر از طبس، سیدمحمدهادی شفیعی از مشهد، محمدعلی رضایی از مشهد، مهدی مصباحی از مشهد، مهدی فاضل از مشهد، رضا معتمدی از نیشابور، حمیدرضا بازرگانی از زنجان، فاطمه قلویسی از زنجان، مهناز جلالی‌فرد از تربت حیدریه، امیر عنایتی از تربت حیدریه، مهدی طاهری از تهران، رباب جویانی از تبریز، صابر قاضی از تبریز، سجاد پاداش از اردبیل، جواد نادری از نیشابور، نیما نجف‌زاده تربتی از مشهد، فرامرز عامل‌بردباری از مشهد، ابراهیم مطاعی از قوچان و یوسف اکبری‌پابندی از تبریز دیگر برگزیدگان این جشنواره هستند.



نهمین دوره آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم برگزار می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی از برگزاری نهمین دوره آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در این استان خبر داد.



علی داننده صبح امروز سه شنبه با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزش عمومی قرآن کریم اظهار داشت: با توجه به اینکه برگزاری آزمون‌های کتبی و شفاهی قرآن کریم یکی از راههای سنجش و ارزیابی میزان موفقیت قرآن آموزان و موسسات قرآنی در فراگیری محتوا و اجرای این دوره‌هاست آزمون یاد شده همزمان با سراسر کشور در تبریز و شهرستانهای استان نیز برگزار می‌شود.



وی افزود: داوطلبانی می‌توانند در این آزمون شرکت کنند که دوره‌های آموزش قرآن کریم را در مراکز و موسسات قرآنی گذرانده باشند.

علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام در آزمون یاد شده تا دوم مهرماه سال جاری به آدرس اینترنتی www.quranedu.ir مراجعه نمایند.

