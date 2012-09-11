کاهش سه و هفت درصدی طلاق و ازدواج در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران استان افزود: در پنج ماه نخست سال جاری تعداد ازدواج به ثبت رسیده در استان 10هزار و391 مورد بوده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته معادل 11هزار و 198مورد بوده و کاهش معادل 7.2 درصدی را درزمینه ازدواج در سال جاری نشان می دهد.

وی اظهار داشت: در پنج ماه سال جاری دراستان سه هزار و413 وفات به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با رقم معادل سه هزار و409 تغییر محسوسی نداشته است و در پنج ماه گذشته تعداد فوت به ثبت رسیده برای مردان هزار و895 و برای زنان هزار و518 مورد بود.

وی تصریح کرد: تعداد فوت های نقاط شهری استان هزار و940 مورد و تعداد نقاط روستایی هزار و297 مورد بود .

ابوترابی ادامه داد: بیشترین ثبت وفات دراستان مربوط به گرگان با 713مورد بود و کمترین ثبت وفات نیز مربوط به شهرستان مراوه تپه با 92 نفر بوده است.