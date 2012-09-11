به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه "باشه برای بعد" به کارگردانی امیرحسین عسگری جایزه سوم بهترین فیلم جشنواره کنی‌آ مینوتی ایتالیا را به دست آورد. این فیلم اولین ساخته امیرحسین عسگری در این جشنواره است که از تاریخ 27 آگوست تا سوم سپتامبر برگزار شد، توانست جایزه سوم این فستیوال را به دست آورد.



فیلم "باشه برای بعد" روایت‌گر داستان پسربچه 13ساله‌‌افغانی است که به دلیل شرایط جنگ به ایران آمده تا با یافتن کاری برای خانواده‌اش پول بفرستد؛ اما این در حالی است که او هنوز بازی کردن را فراموش نکرده و وقتی در کنار محلی که مشغول به کار است، بچه‌هایی را می‌بیند که در حال بازی کردن هستند، تصمیم جدیدی می‌گیرد.



محمد نشاط و جشنواره فیلم مقاومت

محمد نشاط تهیه‌کننده سینما در ارتباط با جشنواره فیلم مقاومت گفت: به نظر من خیلی خیلی در سینمای دفاع مقدس کم کاری داشته‌ایم علی‌رغم اینکه تمام تلاش‌ها برای پیشرفت این ژانر صورت می‌گیرد ولی نتوانسته‌ایم به رشادت‌ها و ایثار رزمندگان آنطور که باید و شاید بپردازیم.

وی ادامه داد: یکی از مسایل مهم و مشکل برای این ژانر ورود نکردن بخش خصوصی به دلیل هزینه‌های بالاست و این عدم درآمدزایی از طرف مخاطب سرمایه گذار را راغب به ساخت نمی‌کند و به همین دلیل دولت باید از سینمای دفاع مقدس حمایت و پشتیبانی بکند.

نشاط، نقش فیلمنامه و ادبیات در سینما را مهم دانست و افزود: ما متون و طرح‌های قابل توجهی داریم که قابلت تبدیل به فیلم‌های ارزشمند را دارند. اصولا برای ساخت یک فیلم اولین گام و اولین نقطه شروع فیلم نامه خوب است در حالی که ما کمبود فیلم نامه خوب نداریم وباید به سمتی برویم که گروههای را جهت گرد آوری وایده آفرینی برای تولید فیلم نامه در کنار هم بیاوریم. تولیدات سینمای دفاع مقدس به دلیل حجم کار و حساسیت موضوع و ارزشی بودن بسیار از لحاظ بررسی وتحقیقات و تولید فیلم نامه زمان بر خواهد بود واگر قرار است به تولیدات ارزشمندی دست پیدا کنیم باید به تحقیقات و فیلم نامه اهمیت ویژه‌ای بدهیم.

رئیس سازمان امور سینمایی به فیلم اولی ها پیام داد



جواد شمقدری رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری طی پیامی به فیلم اولی‌ها از تلاش مشفقانه اهالی انجمن سینمای جوانان ایران برای برگزاری این جشنواره سرشار از شوق و شکوهمندی تشکر کرد



در این پیام آمده است: به نام خدایی که اندیشه و مهر و شوق پرستش و احساس زلال آفتاب درخشان هنر را در روان مخلوق خویش به ودیعت نهاد و بارقه عارفانه ترین تجلی خلقت در کارگاه آفرینش را بر خرد و جان آدمی تابانید و از درک موهبت شناخت و زیبایی، وی را سرشار تا آدمی اوج میسر شایستگی و انسان بودن را طی کند و رسالت جانشینی خالق خویش را در این پهنه گسترده تثبیت و پیام رسان سرچشمه بیکران زیبایی و مهرش باشد.



در آغازین سال‌های این هزاره که سلطه‌گران متجاسر فرهنگ و هنر، تمامیت اقلیم سینما را برای کسب قدرت و تحقق اهداف استکباری خود می‌خواهند، نهالستان سرسبز سینمای این دیار با هوشمندی باغبانی بیدار و دلسوز پای می‌گیرد تا طراوت انبوه سرسبزیش رایحه رسالت انسان و گوهر گرانسنگ معنا و اخلاق را به مشام جهانیان برساند.



گرانترین و پرفروش‌ترین انیمیشن جهان در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران



انیمیشن ویلچر 2 با عنوان "قاتلان شاهان" در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به نمایش در می آید. این فیلم در حدود 4 دقیقه است که از یک تریلر معمولی طولانی‌تر است. این فیلم در سال 1271 بر روی رودخانه پونتار روی یک کشتی شروع می‌شود.



مهلت ارسال آثار به سومین مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره فیلم کودک تمدید شد



با توجه به استقبال فیلمنامه‌نویسان مهلت ارسال آثار به سومین دوره مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تمدید شد. با توجه به این استقبال دبیرخانه جشنواره در نظر گرفته است تا مهلت حضور هنرمندان در این بخش افزایش یافته تا دیگر علاقمندان بتوانند آثار خود را به دبیرخانه برسانند.