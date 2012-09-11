به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه "باشه برای بعد" به کارگردانی امیرحسین عسگری جایزه سوم بهترین فیلم جشنواره کنیآ مینوتی ایتالیا را به دست آورد. این فیلم اولین ساخته امیرحسین عسگری در این جشنواره است که از تاریخ 27 آگوست تا سوم سپتامبر برگزار شد، توانست جایزه سوم این فستیوال را به دست آورد.
فیلم "باشه برای بعد" روایتگر داستان پسربچه 13سالهافغانی است که به دلیل شرایط جنگ به ایران آمده تا با یافتن کاری برای خانوادهاش پول بفرستد؛ اما این در حالی است که او هنوز بازی کردن را فراموش نکرده و وقتی در کنار محلی که مشغول به کار است، بچههایی را میبیند که در حال بازی کردن هستند، تصمیم جدیدی میگیرد.
محمد نشاط و جشنواره فیلم مقاومت
جواد شمقدری رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری طی پیامی به فیلم اولیها از تلاش مشفقانه اهالی انجمن سینمای جوانان ایران برای برگزاری این جشنواره سرشار از شوق و شکوهمندی تشکر کرد
در این پیام آمده است: به نام خدایی که اندیشه و مهر و شوق پرستش و احساس زلال آفتاب درخشان هنر را در روان مخلوق خویش به ودیعت نهاد و بارقه عارفانه ترین تجلی خلقت در کارگاه آفرینش را بر خرد و جان آدمی تابانید و از درک موهبت شناخت و زیبایی، وی را سرشار تا آدمی اوج میسر شایستگی و انسان بودن را طی کند و رسالت جانشینی خالق خویش را در این پهنه گسترده تثبیت و پیام رسان سرچشمه بیکران زیبایی و مهرش باشد.
در آغازین سالهای این هزاره که سلطهگران متجاسر فرهنگ و هنر، تمامیت اقلیم سینما را برای کسب قدرت و تحقق اهداف استکباری خود میخواهند، نهالستان سرسبز سینمای این دیار با هوشمندی باغبانی بیدار و دلسوز پای میگیرد تا طراوت انبوه سرسبزیش رایحه رسالت انسان و گوهر گرانسنگ معنا و اخلاق را به مشام جهانیان برساند.
انیمیشن ویلچر 2 با عنوان "قاتلان شاهان" در بیست و نهمین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به نمایش در می آید. این فیلم در حدود 4 دقیقه است که از یک تریلر معمولی طولانیتر است. این فیلم در سال 1271 بر روی رودخانه پونتار روی یک کشتی شروع میشود.
مهلت ارسال آثار به سومین مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره فیلم کودک تمدید شد
با توجه به استقبال فیلمنامهنویسان مهلت ارسال آثار به سومین دوره مسابقه فیلمنامه نویسی جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان تمدید شد. با توجه به این استقبال دبیرخانه جشنواره در نظر گرفته است تا مهلت حضور هنرمندان در این بخش افزایش یافته تا دیگر علاقمندان بتوانند آثار خود را به دبیرخانه برسانند.
علاقمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به آدرس www.icff.ir فرم تقاضای حضور در این رویداد را گرفته و تکمیل کرده و سپس به همراه آثار خود به دبیرخانه مرکزی و یا دبیرخانه استانی ارائه کنند.
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