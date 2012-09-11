به گزارش خبرنگار مهر، یدالله فیضی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‎المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان زنجان افزود: درخصوص تبصره دو ماده 10 قانون مدنی، ساخت و سازهای غیرمجاز در خدابنده به صفر رسیده و در زنجان از طریق کارشناسان حقوقی دستگاه‎ها در حال پیگیری است. در شهرستان‎های طارم و ماهنشان نیز طی ماه‎های آتی توسط کارشناسان حقوقی به این مشکلات رسیدگی خواهد شد.

وی با تأکید بر این که طبق ماده 3 قانون و همچنین ماده هشت، جریمه یک تا سه برابری قیمت کارشناسی زمین باید به‌عنوان جریمه پرداخت شود و همچنین صدور مجوزهای مختلف در زمین باید به تأیید کمیسیون برسد ادامه داد: متأسفانه برخی دستگاه‎ها به این وظایف قانونی عمل نکرده و همین امر سبب ایجاد مشکل در اجرای قوانین مختلف خواهد شد

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: حل قضایی مساله تصرف یک میلیون هکتار از اراضی پس از انقلاب اسلامی بر عهده هیئت‌های هفت نفره متشکل از حاکم شرع و کارشناسان فنی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت که طی فعالیت این هیئت‌ها 850 هکتار از اراضی کشت موقت از خان‌ها به مستضعفین و خوش‌نشین‎های روستاها منتقل شد.