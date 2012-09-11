به گزارش خبرنگار مهر، یدالله فیضی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی استان زنجان افزود: درخصوص تبصره دو ماده 10 قانون مدنی، ساخت و سازهای غیرمجاز در خدابنده به صفر رسیده و در زنجان از طریق کارشناسان حقوقی دستگاهها در حال پیگیری است. در شهرستانهای طارم و ماهنشان نیز طی ماههای آتی توسط کارشناسان حقوقی به این مشکلات رسیدگی خواهد شد.
وی با تأکید بر این که طبق ماده 3 قانون و همچنین ماده هشت، جریمه یک تا سه برابری قیمت کارشناسی زمین باید بهعنوان جریمه پرداخت شود و همچنین صدور مجوزهای مختلف در زمین باید به تأیید کمیسیون برسد ادامه داد: متأسفانه برخی دستگاهها به این وظایف قانونی عمل نکرده و همین امر سبب ایجاد مشکل در اجرای قوانین مختلف خواهد شد
فیضی قانون ابطال اراضی مواد را بزرگترین مبارزه با زمینخواری دانست و یادآور شد: سه میلیون از اراضی که به ناحق تصرف شده بود از طریق این قانون ابطال شده و به خزانه دولت و بیتالمال برگشت که از سوی افرادی که اراضی را از دست داده بودند مورد هجمه قرار گرفت؛ اما حمایت مقام معظم رهبری و پاسداری هیئت سه نفره از این قوانین، مهر پایان این هجمهها قرار گرفت.
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