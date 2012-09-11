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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۵۵

فیضی:

85 درصد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و راه‎ها است

85 درصد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و راه‎ها است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر امور اراضی جهادکشاورزی استان زنجان، با اشاره به این که 85 درصد ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و راه‎هاست گفت: آماج این ساخت و سازها در شهرستان‎های ابهر و زنجان بوده و جهاد کشاورزی، شهرداری و راه و شهرسازی می‌توانند با همکاری هم به این مشکلات رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله فیضی ظهر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از حقوق بیت‎المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان زنجان افزود: درخصوص تبصره دو ماده 10 قانون مدنی، ساخت و سازهای غیرمجاز در خدابنده به صفر رسیده و در زنجان از طریق کارشناسان حقوقی دستگاه‎ها در حال پیگیری است. در شهرستان‎های طارم و ماهنشان نیز طی ماه‎های آتی توسط کارشناسان حقوقی به این مشکلات رسیدگی خواهد شد.
 
وی با تأکید بر این که طبق ماده 3 قانون و همچنین ماده  هشت،  جریمه یک تا سه برابری قیمت کارشناسی زمین باید به‌عنوان جریمه پرداخت شود و همچنین صدور مجوزهای مختلف در زمین باید به تأیید کمیسیون برسد ادامه داد: متأسفانه برخی دستگاه‎ها به این وظایف قانونی عمل نکرده و همین امر سبب ایجاد مشکل در اجرای قوانین مختلف خواهد شد
 
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان گفت: حل قضایی مساله تصرف یک میلیون هکتار از اراضی پس از انقلاب اسلامی بر عهده هیئت‌های هفت نفره متشکل از حاکم شرع و کارشناسان فنی، سیاسی و اجتماعی قرار گرفت که طی فعالیت این هیئت‌ها 850 هکتار از اراضی کشت موقت از خان‌ها به مستضعفین و خوش‌نشین‎های روستاها منتقل شد.
 
فیضی قانون ابطال اراضی مواد را بزرگ‎ترین مبارزه با زمین‌خواری دانست و یادآور شد: سه میلیون از اراضی که به ناحق تصرف شده بود از طریق این قانون ابطال شده و به خزانه دولت و بیت‎المال برگشت که از سوی افرادی که اراضی را از دست داده بودند مورد هجمه قرار گرفت؛ اما حمایت مقام معظم رهبری و پاسداری هیئت سه نفره از این قوانین، مهر پایان این هجمه‌ها قرار گرفت.
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کد مطلب 1694353

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