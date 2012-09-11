وزیر اقتصاد رئیس شورای پول و اعتبار شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از برگزاری جلسه غیر علنی امروز مجلس برای بررسی افزایش شدید قیمت دلار در جمع خبرنگاران در این باره گفت: باید تکلیف سیاستگزاری بانک مرکزی دراین خصوص مشخص شود که آیا این بانک توان علمی، اجرایی و استقلال لازم را در این رابطه دارد یا خیر؟

وی گفت: موضوع دیگر تحقق بخشی از دستورات اسلامی همانند "نفی کنز" که مربوط به انباشت ثروت است باید باشد.

ندیمی با بیان اینکه باید به نوعی چاره اندیشی شود که شرایط برای کسانی که پول را ذخیره می کنند ناامن شود گفت: گردش پول در ایران 2 بار در سال اتفاق می افتد در حالیکه در آمریکا و کشورهای اروپایی 5 بار در سال است و این به معنای پویایی در اقتصاد آنهاست.

ندیمی خاطر نشان کرد: باید تکلیف کسانی که دلار می خرند را معلوم کنیم. ما نمی گوییم که به خانه مردم بروید و ببینید که چقدر دلار دارند. اما می گوییم اگر کسی دلار خرید موقع عرضه معلوم شود از کجا خریداری کرده است. یکی از راهکارها این است که مالیات صد در صد از خریداران اخذ کنیم، یعنی بگوییم هر مقدار دلار کشف کردید به همان میزان مالیات گرفته شود تا کسی دلار را برای گران شدن ذخیره نکند.

ندیمی همچنین خاطر نشان کرد: ما باید ساختار بانک مرکزی را اصلاح کنیم. در حال حاضر رئیس شورای پول و اعتبار رئیس بانک مرکزی است در حالیکه وزیر اقتصاد باید رئیس شورای پول و اعتبار باشد زیرا با این کار می توانیم پاسخگویی را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز دلار نقش موثری در اقتصاد کشور دارد، گفت: حدود 60 میلیارد دلار در کشور وجود دارد و هر کسی این مبلغ را از کشور خارج کند در واقع با ما می جنگد.

رئیس شورای پول و اعتبار باید وزیری باشد که بتواند در رابطه با مسائل مختلف پاسخگویی لازم را داشته باشد زیرا ما می توانیم از وزیر پاسخ بخواهیم بنابراین باید ساختار را تغییر دهیم.