به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با بیان اینکه سازمان اوقاف به منظور تبیین سیره نظری و عملی امام جعفر صادق (ع) و پاسداشت فضایل و شخصیت آن حضرت دستورالعملی را به تمامی ادارات و بقاع متبرکه ارسال کرده است افزود: براساس این دستورالعمل همزمان با روز و شب شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) مراسم تعزیت آن حضرت و تکریم فضایل آن امام همام با حضور سخنرانان و مداحین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در 2090 امامزاده، بقعه متبرکه و اماکن مذهبی کشور برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام احمد شرفخانی با اشاره به ضرورت تبیین و ترویج سیره، رفتار و گفتار آن حضرت و شناساندن آن به آحاد مردم به ویژه جوانان گفت: در این راستا سازمان اوقاف مبادرت به انتشار کتابی با عنوان «فرزانه عترت» در شمارگان 60 هزار نسخه پیرامون زندگی و شخصیت علمی و عملی امام جعفربن محمد الصادق (ع) کرده است که علاوه بر توزیع در سراسر کشور فایل آن در پایگاه اینترنتی m.f.p.o سایت مجتمع فرهنگی پژوهشی این معاونت قابل دریافت است.

وی افزود: همچنین نرم‌افزاری با عنوان «فرزانه عترت» درباره زندگی‌نامه حضرت صادق (ع) تولید شده است که در امامزاده‌هایی که از سامانه بلوتوث برخوردار هستند به طور رایگان به گوشی تلفن همراه زائران بلوتوث می‌شود.