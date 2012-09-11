به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی منطقه آزاد تجاری کیش با اعلام خبر بالا افزود: قرار است با احداث بزرگترین بازار بین‌المللی خاورمیانه در منطقه آزاد کیش، رونق عمرانی در این منطقه افزایش یابد.

ماکت این پروژه عظیم که در آن همه اماکن موجود در مجموعه تجاری - سیاحتی از قبیل مرکز خرید‌، بولینگ‌، زمین گلف‌، پیست پاتیناژ‌، آکواریوم‌ و سینما جانمایی شده، به زودی رونمایی می‌شود و این مگامال می‌تواند اکثر نیازهای ساکنان و گردشگران جزیره کیش را در مکانی واحد تامین کند.

این گزارش می‌افزاید: از این رو است که وقتی پس از چندین سال توقف سرمایه گذاری در عرصه ساخت اماکن تجاری و توریـستی و نیز عدم ارائه مجوزهای ساخت به اینگونه اماکن‌، این امر از سر گرفته می‌شود و دوباره مراکز تجاری جدید و مدرن به عنوان نمادی از توسعه اقتصادی یکی پس از دیگری پا به عرصه ظهور می‌گذارند‌، پیام تحول در وضعیت حیات اقتصادی در این منطقه شنیده می‌شود که این خود موید واقعیتی است که اینک گسترش و توسعه ظرفیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تجارت و سیاحت‌، هویتی پایدار و استوار برای این مروارید خلیج همیشه فارس‌، رقم زده است‌.