جنگ در سوریه مخالفان را رادیکال تر می کند/ اذعان به حضور تروریستهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانس 24 درگزارش خود به درگیریها در حلب میان گروههای مسلح و ارتش سوریه اشاره و اعلام می کند: افرادی از کشورهای دیگر از جمله لیبی، و عراق در این جنگ دخالت دارند و بسیاری از آنها همچنین دارای همسر و فرزندانی هستند که منتظر بازگشت آنها هستند.



این شبکه تلویزیونی می افزاید : این نیروهای خارجی جنگ خود با نیروهای دولت سوریه را جنگی مقدس و کشته ها را مرگ در راه جهاد می دانند. آنها همچنین خود را متعهد به مقابله با رفتار ارتش سوریه می دانند.



در عین حال فرانس 24 در این گزارش ضمن اذعان به حضور پزشکان فرانسوی و عربستانی برای مداوای افراد مسلح در صورت زخمی شدن آنها می گوید: ادامه جنگ در صوریه مخالفان را رادیکال تر و خشن تر خواهد کرد.

