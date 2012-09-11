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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

رحمانی عنوان کرد:

حضور دام در جنگل از زادآوری طبیعی درختان جلوگیری می‌ کند

حضور دام در جنگل از زادآوری طبیعی درختان جلوگیری می‌ کند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: حضور دام در جنگل از زادآوری طبیعی درختان جلوگیری می‌کند که با اجرای دقیق طرح صیانت و خروج دامها یکی از عوامل موثر نابودی جنگلها از میان می رود.

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دامداری سنتی در جنگلهای شمال به صرفه نیست، افزود: چاره کار ایجاد دامداریهای صنعتی است.

وی همچنین حفاظت از منابع طبیعی را وظیفه و تکلیف هر ایرانی دانست و اظهار داشت: به برکت انقلاب اسلامی در عرصه حفاظت از انفال الهی پیشرفتهای چشمگیری داشته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: یکی دیگر از برکات انقلاب و نظام جمهوری اسلامی نگاه ویژه به انفال الهی که بر اساس آیات متبرک قرآن کریم متعلق به خدا، رسول و جانشینان ایشان است.

وی افزود: این دیدگاه موجب شده تا مسئولان نظام با بهره گیری از منویات و فرمایش مقام معظم رهبری تمام تلاش خود را برای پاسداشت از این نعمات خداوندی بکار گیرند.

رحمانی در ادامه به اهمیت حفظ و حراست از جنگلهای استان اشاره کرد و اظهار داشت: جنگلهای گیلان به ویژه در مناطق جنوب و غرب حائز اهمیت بسیار زیادی است.

وی یادآورشد: جنگلهای هیرکانی متعلق به دوره سوم زمین شناسی است بنابراین حساسیت و ارزش بالای داشته و حفاظت از این میراث ارزشمند و سرمایه ملی از مهمترین وظایف هر ایرانی است.

کد مطلب 1694371

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