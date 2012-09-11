حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمایل برخی خانوده‌ها در استفاده از ماهواره افزود: ریشه‌های تمایل برخی از خانواده‌ها به شبکه‌ های ماهواره‌ای و مسائل و مشکلات آنها در برنامه پرسمان خانواده رادیو معارف بررسی می‌شود.



وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی شبکه‌ های ماهواره‌ای خانواده‌ ها هستند ادامه داد: از دغدغه‌ های اساسی امروز بسیاری از خانواده ‌ها تهاجمی است که از ناحیه شبکه‌ های ماهواره‌ای شکل گرفته و این تهاجم مساله جدیدی نیست اما امروز به جهت فراگیری بیشتر آن نسبت به گذشته، این مساله شکل جدی‌ تری به خود گرفته است.



مدیر شبکه رادیویی معارف اعلام کرد: برنامه زنده و پر مخاطب پرسمان خانواده رادیو معارف بر آن است از هفته آینده با تمرکز روی دو محور کلی گامی در جهت مبارزه با این پدیده بردارد.



لطفی نیاسر در خصوص محورهای این برنامه عنوان داشت: محور اول این برنامه بررسی ریشه ‌های تمایل برخی از خانواده‌ ها به شبکه‌ های ماهواره‌ای و دوم چگونگی حل این ریشه‌ها است که حجت الاسلام محسن عباسی ولدی کارشناسی آنرا بر عهده دارد.



وی در خصوص عوامل و زمان پخش برنامه ابراز کرد: برنامه زنده پرسمان خانواده کاری از گروه اندیشه و حکمت، به تهیه کنندگی و سردبیری حجت الاسلام محمد جواد طوسی، دستیاری تهیه اکبر طالبی‌نیا و گویندگی مرتضی بهرامی خشنودی روزهای یکشنبه ساعت 18 تا 19 روی آنتن رادیو معارف می‌رود و بازپخش آن نیز در روزهای دوشنبه ساعت 10 و 10 دقیقه صبح خواهد بود.