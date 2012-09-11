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۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

امروز؛

لاریجانی از مناطق زلزله زده ارسباران بازدید کرد

لاریجانی از مناطق زلزله زده ارسباران بازدید کرد

تبریز - خبرگزاری مهر : رئیس مجلس امروز برای دومین بار از مناطق زلزله زده ارسباران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی ساعت 14 امروز وارد فرودگاه تبریز شد و توسط بالگرد با همراهی مسئولان استانی راهی مناطق زلزله زده هریس شد.

وی در این بازدید از روستای "کیویج" شهرستان هریس دیدن کرد و در جریان آخرین روند بازسازی منازق زلزله زده قرار گرفت.

اهالی روستا در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی مشکلات خود را با وی در میان گذاشته و خواستار رسیدگی سریع مسئولان برای اسکان دائم آنها شدند.

لاریجانی همچنین در این سفر یک روزه از روستای ولیلو و زنگ آباد نیز دیدن کرد.

در این سفر جمعی از نمایندگان مجلس از جمله عباس فلاحی باباجان، علی‌رضا منادی، مهناز بهمنی، محمد باقری، مهدی عیسی‌زاده، مسعود پزشکیان، الله‌وردی دهقانی و لاله افتخاری رئیس مجلس را همراهی می‌کنند.

لاریجانی عصر امروز در چهارمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان مسلمان در تبریز حضور می یابد.

کد مطلب 1694377

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